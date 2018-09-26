Bursa'da 10 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, "Kooperatiflerimizin faaliyet alanında yağlık dahil 170 bin ton zeytin varlığı olduğunu tahmin ediyoruz. Ürünün var yılı olmasına rağmen Marmarabirlik dışında ürüne talebin az olacağını düşünmekteyiz" dedi.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son 10 yılın en yüksek zeytin rekoltesinin beklendiğini belirterek, "Kooperatiflerimizin faaliyet alanında yağlık dahil 170 bin ton zeytin varlığı olduğunu tahmin ediyoruz. Ürünün var yılı olmasına rağmen Marmarabirlik dışında ürüne talebin az olacağını düşünmekteyiz" ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Asa, 2018-2019 ürün alım kampanya öncesinde Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmaraadası kooperatif başkan ve yöneticileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Açıklamada toplantıda yaptığı değerlendirmelerine yer verilen Asa, rekolte beyan alımlarının ikinci haftasına girildiğini hatırlattı. Asa, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 7 bin 750 ortağımızdan 23 bin 500 ton rekolte beyanı geldi. Rekolte beyanı vermeyen ortak sayısı 22 bin 500. Bugüne kadarki rekolte beyanları değerlendirildiğinde 70-75 bin tonlara ulaşılacağını tahmin ediyoruz. Eğer 8 kooperatif bölgesinden 55-60 bin tonlar arasında rekolte beyanı gelirse kota uygulaması yapılmayacak. Bu rakamların üzerinde rekolte beyanının gelmesi durumunda, fiziki koşulların yetersiz kalabileceği ve alım planından uzaklaşılacağından kota uygulaması kaçınılmaz olacak. Hedefimiz, ortaklarımızı mağdur etmeden, Marmarabirlik'i zarar ettirmeden kampanyamızı tamamlamak."

"SATIŞLAR, 40 BİN TONLAR BANDINA YÜKSELDİ"

Mudanya ve İznik başta olmak üzere Marmarabirlik'e bağlı kooperatif faaliyet bölgelerinde, son 10 yılın en yüksek rekoltesinin beklendiğini belirten Asa, "Kooperatiflerimizin faaliyet alanında yağlık dahil 170 bin ton zeytin varlığı olduğunu tahmin ediyoruz. Ürünün var yılı olmasına rağmen Marmarabirlik dışında ürüne olan talebin az olacağını düşünmekteyiz." ifadesini kullandı.

Hasat öncesi yurt dışından zeytin ithalatı yapılacağı yönünde bazı iddiaların gündeme geldiğini aktaran Asa, "Ülkemizde bugüne kadar çiğ zeytin ithalatı hiç yapılmamıştır. Zeytinyağı ithal edebilmek içinde yüzde 33'ler seviyesinde gümrük vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu konuyu da ortaklarımızın bilgisine sunmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Asa, Marmarabirlik'in bugüne kadar her zaman üreticisinin yanında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu tür söylentiler, hem birliğimizin hem de ortaklarımızın dikkatini dağıtmak, üreticimizin paniğe düşmesini sağlamak ve elindeki ürünü yok pahasına satmasını isteyen fırsatçılar tarafından yapılmaktadır. Gemlik tipi zeytin, sadece ülkemizde yetişmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde Gemlik tipi zeytin üretimi yapılmadığından ithal edilmesi de söz konusu değildir. Geçmiş yıllarda satış sıkıntısı yaşanırken, bugün satışlarımız dengeli stok sayesinde 40 bin tonlar bandına yükselmiştir. İhtiyacımız olan kalibrelerde ürün almak zorundayız. Bu kampanya döneminde ortaklarımızın Marmarabirlik'in ihtiyacı olan kalibrede ürün teslim etmelerini bekliyoruz."