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Batı Akdeniz'den 1.8 milyar dolarlık ihracat yapıldı

08.01.2020 - 16:41
Batı Akdeniz'den 1.8 milyar dolarlık ihracat yapıldı | Sektör Haberleri

Batı Akdeniz bölgesinden geçen yıl 164 ülke ve bölgeye, 1 milyar 793 milyon 247 bin 424 dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı açıklamada, sadece aralık ayında bölgeden 174 milyon 182 bin 737 dolar ihracat gerçekleştiğini belirtti.

Geçen yıl genelinde yapılan ihracatın ise bir önceki yıla göre yüzde 2,14 arttığını aktaran Bahar, "Batı Akdeniz bölgesinin ihracatı 1 milyar 793 milyon 242 bin 424 dolara ulaştı. En fazla ihracatı ise yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Yaş meyve ve sebze ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 3,29 arttığına işaret eden Bahar, sektörün 2019'da 463 milyon 846 bin 90 dolarlık ihracat yaptığını kaydetti.

Bahar, en ciddi ihracat artışının ise savunma ve havacılık sektöründe yaşandığını belirterek, sektörün 2018'de 17 milyon 543 bin dolar olan ihracatını, geçen yıl yüzde 120,12 artırarak 38 milyon 616 bin dolara yükselttiğini vurguladı.

Hakkı Bahar, 2019'da ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe yüzde 6,42, demir ve demir dışı metaller sektöründe ise yüzde 18,65 ihracat artışı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bölgeden yapılan ihracatın birim kilogram değerinin de bir önceki yıla göre yüzde 5,08 arttığına değinen Bahar, birim kilogram değerindeki en büyük artışın ise yüzde 151 ile savunma ve havacılık sanayi sektöründe yaşandığını aktardı.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E YAPILDI

Bölgeden 2019 yılında 164 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını belirten Bahar, şu bilgileri verdi: "Her zaman olduğu gibi 2019 yılında da en fazla ihracat 252 milyon 563 bin 287 dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı. Bu dönemde Almanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 8,70, Rusya'ya yüzde 1,99, Özbekistan'a yüzde 61,03 ve Ukrayna'ya ise yüzde 20,91 artış gösterdi. 2019 yılında bölgemizin üretim ve ihracat yapısı çerçevesinde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin ihracatında yaş meyve sebze ile madencilik sektörü lokomotif sektörler konumunu korudu."

Bahar, ana sektörleri ve ana pazarları geliştirirken alternatif pazarlar oluşturmayı, diğer sektörlerin ihracat rakamlarını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.


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