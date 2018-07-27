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Antep fıstığında beklentiler bu sene yüksek

27.07.2018 - 12:20
Antep fıstığında beklentiler bu sene yüksek

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, "Geçen sene Antep fıstığının yok yılıydı, bu sene ise var yılı. Sene içerisindeki yapıları da göz önünde bulundurduğumuzda oldukça yüksek bir rekolte olmasını bekliyoruz" dedi.

 

Gaziantep Ticaret Borsası Antep Fıstığı Rekolte Tespit Komisyonu, bu yılki fıstık rekoltesini 209 bin 617 ton olarak tahmin ediyor.

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antep fıstığının kullanım amacına göre farklı dönemlerde hasat edildiğini söyledi. Bugünlerde ağırlıklı olarak baklava üretiminde kullanılan boz fıstığın hasat edilmeye başlandığını anlatan Aslan, sıcak bölgelerde toplanan boz fıstıkların piyasaya sürülmeye başlandığını kaydetti. 

Aslan, Antep fıstığı hasadının eylül ortasına kadar devam edeceğini aktararak, şöyle konuştu: 

"Bu yılki rekolteyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatıyla çalışmamız var. Ekiplerimiz sahada. Fıstığın yoğun olduğu Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Siirt illerimizde ekiplerimiz tabakalı örnekleme metoduyla çalışma yürütüyor. Haftaya bunları değerlendirip net rekolteyi belirleyeceğiz. Geçen sene Antep fıstığının yok yılıydı, bu sene ise var yılı. Sene içerisindeki yapıları da göz önünde bulundurduğumuzda oldukça yüksek bir rekolte olmasını bekliyoruz."

Geçen sene 78 bin ton ürün elde edildiğine dikkati çeken Aslan, "Antep fıstığı bölgemizde neredeyse tamamen kuru şartlarda yetiştiriliyor. Yağışla beraber rekolte bu sene iyi. Sahadaki çalışma netleştirecek ama geçen senelerden daha iyi rekolte bekliyoruz." diye konuştu. 


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