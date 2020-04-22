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Antalya'da 50 bin dönümde pamuk ekimine başlandı

22.04.2020 - 16:26
Antalya'da 50 bin dönümde pamuk ekimine başlandı | Sektör Haberleri

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Başkanı Mustafa Yavuz, kentte bu sezon 50 bin dönümlük tarım arazisine pamuk ekimi yapılacağını bildirdi.

Turizmde olduğu kadar tarım sektöründe de söz sahibi olan Antalya'da, sağladığı kazanç nedeniyle "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun ekimine başlandı.

Serik ilçesindeki yaklaşık 200 dönümlük arazisinde tohumları toprakla buluşturarak yeni pamuk sezonunu açan ANTBİRLİK Başkanı Yavuz, yaptığı açıklamada, tüm dünya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken ANTBİRLİK'in milli ekonomi için üretmeye devam ettiğini söyledi.

Daha güçlü bir Türkiye için, birlik olarak bölgedeki çiftçilerle dayanışma ruhu içinde pamuk ekimine başladıklarını belirten Yavuz, "Salgınla mücadele ederken dünya durdu. Ancak biz gerek milli gelirimiz için, gerekse Antalya ekonomisi için durmayacağız. Bütün çiftçi kardeşlerimizle dayanışma ruhu içinde üretime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİZ ÜRETİYORUZ, DEVLETİMİZ DE ÇİFTÇİMİZE SAHİP ÇIKIYOR"

Yavuz, Antalya'da 2019-2020 sezonunda çiftçiden 19 bin ton kütlü pamuk alımı yapıldığını söyledi.

Çitçilere ürettiği pamuk karşılığı 70 milyon lira ödediklerini belirten Yavuz, şöyle konuştu: "Aynı sezon içinde çiftçiye 9 milyon lira kar payı verdik. Bu yıl da yaklaşık 50 bin dönüm arazide pamuk ekimi yapılacak. Bunun karşılığında 19 bin ile 20 bin ton arasında kütlü pamuk alımı hedefliyoruz. Çiftçimizin ekim öncesi ve sonrası zirai ilaç, gübre ve tohum ihtiyaçlarını ocak ayında hazır ettiğimiz için hiç sorun yaşamıyoruz. Biz üretiyoruz, devletimiz de çiftçimize sahip çıkıyor. Milletimizin üretime ihtiyacı var. ANTBİRLİK olarak salgına karşı tüm önlemlerimizi alarak çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Her türlü desteğe ve yardıma hazırız."


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