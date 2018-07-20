‹ Önceki Haber Trump'tan Çin'e yeni vergi sinyali Trump'tan Çin'e yeni vergi sinyali Sonraki Haber › Piyasalar bu veriyi bekliyor! İşte analistlerin tahmini Piyasalar bu veriyi bekliyor! İşte analistlerin tahmini

Anlaşmalı organik tarımla üreticinin yüzü güldü

20.07.2018 - 14:34
Anlaşmalı organik tarımla üreticinin yüzü güldü

Malatya'da, anlaşmalı organik tarıma yönelen kayısı üreticileri hem pazar sıkıntısı çekmiyor hem de kaliteli ürün elde ederek yüksek fiyata satıyor.

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, anlaşmalı organik tarıma yönelen kayısı üreticileri hem pazar sıkıntısı çekmiyor hem de kaliteli ürün elde ederek daha yüksek fiyata satıyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna sahip Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini buradan sağlıyor. Anlaşmalı organik tarım yapan çiftçiler ise pazar sıkıntısı yaşamadan ürünlerini yüksek fiyata satmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bazı üreticilerin şirketlerle anlaşarak organik tarım yaptığını, bazılarının ise Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin koordinesinde faaliyet gösterdiğini söyledi. 

Organik tarımın kentte son yıllarda yaygınlaşmaya başladığına işaret eden Solmaz, şöyle devam etti: 

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıtlı bin 65 çiftçi var, bunlar 9 bin dekarda organik tarım yapıyor. Yeşilyurt ilçesinde ise organik tarım yapan 153 üretici bulunuyor. İhracatçı firmalarla anlaşarak organik tarım yapan üreticiler de var, bu üreticilerin sayısı kesin olarak bilinmiyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıtlı organik tarım üreticileri, kendi çabalarıyla ürünlerini pazarlıyor. Ancak, şirketlerle çalışanlar bu konuda pazar sıkıntısı çekmiyor." 

İLAÇ KALINTISI YOKSA KAYISININ PARASINI ÖDENİYOR

Girmana Mahallesi'nde yaşayan Oktay ailesi de anlaşmalı organik tarımla üretim yapan çiftçiler arasında yer alıyor. Yaklaşık 8 yıl önce anlaşmalı organik tarıma geçen aile, bu sayede hem pazar sıkıntısı çekmiyor hem kaliteli ürün elde ediyor hem de ürünlerini daha yüksek fiyata satıyor. 

Kayısı üreticisi Kaya Oktay, ilçede anlaşmalı organik tarımın daha önce de yapıldığını, kendisinin de çevre köylerden görerek anlaşmalı organik tarıma başladığını anlattı.

Oktay, yaklaşık 8 yıl önce anlaşmalı organik tarım yapmaya başladıklarını belirterek, "Anlaşmalı olduğumuz firmaya gün kurusu kayısı üretiyoruz. Firmanın bize önerdiği kimyasal olmayan ilaçları kullanıyoruz. Hasat bittikten sonra kasalara doldurduğumuz gün kurusu kayısıları bizden alarak, tırlarla götürüyorlar.

Daha sonra firma kayısıların analizini yapıyor. İlaç kalıntısı yoksa kayısının parasını ödüyor." diye konuştu. 

"PAZARLAMA SIKINTIMIZ OLMUYOR"

Anlaşmalı üreticiliğin avantajlarının bulunduğuna işaret eden Kaya Oktay, şöyle devam etti:

"Anlaşmalı üretim yaptığımız için pazarlama sıkıntımız olmuyor. Öyle kayısıyı pazara götür, getir de yok. Piyasadaki kayısıya göre yüze 10 ile 20 arasında daha yüksek fiyata satıyoruz, böyle bir rahatlığı var. Geçen yıl piyasada kilogramı 6 lira olan gün kurusu kayısıyı, biz 10 liraya kadar da sattık. Bu yıl bekletimiz yüksek, ürünümüz hasat mevsiminde 11-12 liradan alıcı bulmaya başladı. Kilogram fiyatının 14-15 liraya yükseleceğini tahmin ediyoruz."

Kayısı üretici Ergül Oktay de anlaşmalı organik tarım yaptıklarını, anlaşmalı oldukları firmanın önerdiği ilaçları kullandıklarını belirtti.

Oktay, "Firma ilaç kalıntısı varsa kayısıyı geri gönderiyor, yoksa paramızı ödüyor. Ayrıca gün kurusu kurutma yaptığımız için kükürtleme işlemi yapmıyoruz. Böylece işçilik maliyetleri de düşüyor. Organik olduğu için çekirdeğini de iyi fiyata satıyoruz. Geçen yıl gün kurusu çekirdeğin kilogram fiyatı 2 liraydı, bizimki organik olduğu için 4 liraya sattık." dedi. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Trump'tan Çin'e yeni vergi sinyali Trump'tan Çin'e yeni vergi sinyali Sonraki Haber › Piyasalar bu veriyi bekliyor! İşte analistlerin tahmini Piyasalar bu veriyi bekliyor! İşte analistlerin tahmini
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.082 Değişim: 1,16% Hacim : 6.703 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.787 20.07.2018 Yüksek 94.169
Açılış: 93.269
4,7941 Değişim: -0,24%
Düşük 4,7724 20.07.2018 Yüksek 4,8317
Açılış: 4,80575
5,6211 Değişim: 0,32%
Düşük 5,5847 20.07.2018 Yüksek 5,6347
Açılış: 5,60335
189,75 Değişim: 0,36%
Düşük 188,32 20.07.2018 Yüksek 189,93
Açılış: 189,07
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.