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2 Temmuz'da nohut alımına başlayacak

27.06.2018 - 10:37
2 Temmuz'da nohut alımına başlayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkacak piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için hükümet olarak TMO'nun nohut alımı yapmasına karar verdik" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üretimdeki artıştan kaynaklı piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) nohut alımı yapmasına karar verdiklerini belirterek, "TMO 2 Temmuz Pazartesi'den itibaren nohut alımına başlayacak. 2018 yılı için nohut alım fiyatını ton başına 3 bin 250 lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre: Fakıbaba, yazılı açıklamasında, nohut üretiminin bu yıl geçen yıla oranla yüzde 17'lik artışla 550 bin ton olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

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Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkacak piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerde mağduriyet yaratmaması için hükümet olarak TMO'nun nohut alımı yapmasına karar verdiklerine dikkati çeken Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Piyasa düzenleyici kurumumuz olan TMO bu kapsamda 2 Temmuz Pazartesi'den itibaren nohut alımına başlayacak. 2018 yılı için nohut alım fiyatını ton başına 3 bin 250 lira olarak belirledik.

Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 792 lirayla birlikte nohut üreticimizin eline ton başına 4 bin 40 lira geçecek."'

Fakıbaba, üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tüm ürününü TMO'ya satabileceklerinin altını çizerek, ürün bedellerinin 10 gün içinde üretici hesaplarına aktarılacağını ifade etti.

Bakan Fakıbaba, bugüne kadar üreticilere sağlanan desteklerin yeni dönemde geliştirilerek ve artırılarak devam edeceğini bildirdi.


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