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157 ülkeye 168.8 milyon dolarlık ihracat

11.11.2019 - 12:22
157 ülkeye 168.8 milyon dolarlık ihracat | Sektör Haberleri

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin (DAİB) sorumluluk alanında bulunan 17 ilden ekim ayında 157 ülkeye 168 milyon 800 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ekim ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 157 ülkeye ihracat yapıldı.

Geçen yıl ekimde 169 milyon 939 bin dolar ihracat yapan DAİB'nin bu yılki ekim ayı ihracatı 168 milyon 800 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla tarım ve bazı sektörlerde artış gösterdi.

Geçen yıl ekim ayında 131 milyon 814 bin dolarlık sanayi, 28 milyon dolarlık tarım ürünü satan birlik üyeleri, bu yılın aynı ayında yüzde 20'lik artışla tarımda 34 milyon dolarlık, makine sektöründen 19 milyon 62 bin dolarlık, madencilik sektöründen ise 8 milyon 180 bin dolarlık ihracat yaptı.

İHRACATIN BÜYÜK KISMI SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN

DAİB üyelerinin ekim ayındaki dış satımının 126 milyon 578 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu. Bu kapsamda sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 23 milyon 832 bin dolar ile hazır giyim alırken, bunu 20 milyon 763 bin dolar ile kimya, 19 milyon 62 bin dolar ile makine sektörü izledi.

Tarım ürünleri ihracatında ise söz konusu ayda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 4 milyon 83 bin, yaş meyve ve sebzeden 7 milyon 484 bin, meyve ve sebze mamullerinden de 2 milyon 595 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de söz konusu ayda 17 milyon 167 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

İLK SIRADA IRAK VAR

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk sırada Irak'ın olduğu görüldü. Birlik üyesi firmalardan söz konusu ayda 52 milyon dolarlık ürün satılan Irak'ı, 10 milyon 685 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 9 milyon 328 bin dolarla İran, 7 milyon dolarla Almanya, 4 milyon 687 bin dolarla İsrail takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında ihracatçıların 157 ülkeye 168 milyon 800 bin dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Birliğin söz konusu ayda ihracat yaptığı ülkelerden 54'üne ihracatını artırdığına işaret eden Tanrıver, "Ekim ayında ihracatçılarımız ülkemizin bayrağını 157 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. İhracat artışını devam ettirip bayrağımızı daha fazla ülkede dalgalandıracağız." dedi.

Tanrıver, temmuz ayından itibaren ihracatta sürekli ve kademeli olarak artış yaşandığını belirterek, bu artışların kendilerini onurlandırdığını ve gururlandırdığını dile getirdi.

İhracatçıların da artışlardan moral bulduğunu anlatan Tanrıver, "Bölgemiz konum itibariyle Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu pazarına kolay erişim imkanı sunması ve 5 ülkeye doğrudan ulaşılabilir konumda olması, bölge illerinin Kafkaslar ve Orta Doğu pazarına erişimi açısından önemli fırsatlar sunmakta. Birlik olarak biz de üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapması anlamında yoğun çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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