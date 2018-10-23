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Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı

23.10.2018 - 14:51
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı | Girişim Haberleri

Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili Ankara’da çaldı.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, geçtiğimiz ay Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle hayata geçirilmiş ve büyükbaş süt hayvancılığı konusunda ilk başvuruları almaya başladığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, “Eylül ayında tanıtımını yaparak başvuru almaya başladığımızı duyurduğumuz Genç Çiftçi Akademimize gerek sektör temsilcileri gerekse gençlerimiz büyük ilgi gösterdiler. Pilot olarak belirlediğimiz Ankara’da büyükbaş süt hayvancılığı konusundaki programa bine yakın başvuru aldık. Bu başvurular içinden yirmi kişilik ilk sınıfımızı oluşturduk ve dün ilk ders zilimizi çaldık” dedi.

Ferhat Pişmaf, Genç Çiftçi Akademisi’nin ilk sınıfında yer alan gençlerin böyle bir programa kabul edilmelerinden dolayı hayli heyecanlı olduklarını sözlerine ekleyerek, ilk dersin katılımcı genç çiftçi ve çiftçi adaylarıyla tanışmaya ve Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin vizyonunu paylaşmaya ayrıldığını, katılımcı gençlerden aldıkları enerjinin ve gözlerindeki heyecanın kendilerini daha da cesaretlendirdiğini ifade etti.

Kısa süre sonra farklı illerde de başvuru almaya başlayacaklarını belirten Ferhat Pişmaf, “Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin pilot uygulamasını Ankara’dan ve büyükbaş süt hayvancılığı konusuyla başlattık. Programa katılmak için başvuru süresi bulunmuyor, başvurular her zaman açık ve başvuru sahibi kendisi için uygun olan dönemi de belirtiyor. Ankara’daki program için başvurmuş olan ve bundan sonra başvuracak gençlerimiz sonraki sınıflar için değerlendirilecek. Diğer bazı şehirlerdeki üniversitelerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa süre sonra farklı illerimizde de öncelikle yine büyükbaş süt hayvancılığı konusunda başvuruları alıp, eğitimleri başlatmayı ve diğer taraftan da uygun yerlerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile örtüaltı tarımı konularındaki eğitim programlarını da uygulamaya almayı hedefliyoruz.” dedi.

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