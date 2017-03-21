Yatırımcıların son gözdesi: Fintech

Son yıllarda herkesin ilgisini çekmeye başaran fintech yatırımcıların da gözdesi oldu. İşte fintech hakkında bilmeniz gerekenler...

Avrupa’dan doğuya doğru dalga halinde yayılan fintech son dönemlerde herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Finans ve teknoloji kelimelerinin bir araya gelmesi hatta uygulamada da bu şekilde olmasıyla birlikte, yatırımcıların son gözdesi haline geldi.

FİNTECH NEDİR?

En basit anlatımıyla finansal işlemleri kolaylaştırabilmek için teknolojiyi kullanmak fintech olarak anlatılabilir. Böylelikle tüketiciler finansal işlemlere büyük bir kolaylıkla erişim sağlayabilir. Fintech’in yaygınlaşma sebebi ise insanların internet kullanımına karşı ilginin artması.

FİNTECH YATIRIMCILARIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Finans şirketlerinin müşteriye kolay ulaşabilme isteğinin artması, müşterinin de finansal işlemleri için saatlerce uğraşmak yerine kolaylıkla halletme arzusu bir araya gelince fintechi oluşturdu. Nitekim bankacılık işlemleri ile piyasaya çıkış yaptı. İnsanların teknoloji ile hayatlarını kolaylaştırabilme isteği birleşince bu sektör her geçen gelişim göstermeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE FİNTECH

2012 yılında fintech başlangıç girişim hareketleri 1,1 milyon dolar iken, 2016 yılı sonunda 15,8 milyon dolarlık kapasiteye ulaştı. Giderek artan bu ivme incelendiğinde sadece dört yılda yaklaşık sekiz katı büyüklüğe ulaştığını görmek mümkün. Ülkemizdeki büyüme oranı ise yıllık %20 civarında. Türkiye'de bu sektörün hızla büyümesi söz konusuyken dünyada çok geride kaldığımızı söyleyebiliriz. Almanya’da aynı dönemde fintech yatırımları 118 milyar dolara ulaştı.

Ülkemizde genç girişimcileri desteklemek ve buluşturmak amacıyla Fintech İstanbul Platformu oluşturuldu. Bu platformda oluşan yorumlar değerlendirildiğinde fintech, sınırsız bir büyüme imkânına sahip. Buna sebep olan, insanların teknolojiye hükmetme ve finansal ihtiyaçlarını giderebilme isteği. İhtiyaçlar doğrultusunda özellikle bankacılık alanında faturalandırma, havale, tahsilat gibi uygulamalara yer verilebilecek. Bu alanların dışında yetkilendirme ve güvenliği sağlama gibi birçok etmen değerlendirilecek. Türkiye finans ihtiyaçlarını teknoloji vasıtasıyla gidermek için birçok yatırım yapılacak verimli bir arazi haline gelebilecek.

KPMG tarafından açıklanan rapora göre; 2017’de fintechin işlem hacminin 17 milyar doların üzerine çıkacağı belirtiliyor. Bankaların finteche ilgisinin daha da artacağı açıklanıyor. Üstelik sigorta, finansman ve kurumsal işletmelerin de finteche yatırımlarının büyük oranda olacağı değerlendiriliyor.

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