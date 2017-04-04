Bugün birçok kişinin hayali kendi işini kurmak. Ancak bunu yapmadan önce doğru bir analiz süreci geçirmek önemli.

Herkesin hayali kendi işini kurmak ve kısa sürede zengin olmak. Girişimciliğin oldukça popüler olduğu bugünlerde herkes bir işyerinde çalışmak yerine kendi işinin patronu olmak ve daha kolay para kazanmak istiyor. Ama her şey göründüğü gibi değil. Dışardan daha prestijli görünen durum işin içine girince daha farklı olabilir. İş sahibi olmak özveri, çaba ve cesaret ister. Girişimci olmak istiyorsanız öncelikle göz önünde bulundurmanız gereken bazı durumlar olduğunu unutmayın. Kendi işinizin patronu olmadan önce sıkı bir araştırma ve analiz süreci kendinizdeki potansiyeli keşfetmenize yardımcı olur.

İşte kendi işinizi kurmadan önce bilmeniz gerekenler;

1. GİRİŞİMCİLİĞE HAZIR OLUP OLMADIĞINIZA KARAR VERİN

Girişimciliğe adım atmak hayat düzeninizi tamamen değiştirecektir. Ofis saatlerinin düzeninden sonra geç saatlere kadar sorun çözmeye hazır olup olmadığınıza emin olmalısınız. Girişimciliği kısa sürede zengin olmak ve prestijli bir hayat yaşamak olarak görmeyin. İş sahibi olmak kararlılık, cesaret ve çaba gerektirir. Başarılı olmak uzun yıllar alabilir. Kendinizi sorgulamalı ve ona göre karar vermelisiniz.

2. BELİRLİ BİR SERMAYE VE NAKİT AKIŞI SAHİBİ OLMALISINIZ

Bir işe başlamadan önce biraz nakit paranız ve size nakit akışı yaratacak müşteriniz olması şart. Böylece işlerinizi yoluna koyana kadar daha rahat yatırım yapma ve hareket etme şansı sağlarsınız. Nakit akışının devamlılığını sağlamak da işinizin geleceği açısından önemli detaylardan biri.

Ürün veya hizmetiniz için yeterli pazar potansiyeli olup olmadığını araştırmanız işinizin başarı şansını da ortaya koyar. Pazar analizlerini incelemek ve sürekli araştırma yapmak ürün veya hizmet kalitenizi talebe göre ayarlamanıza yardım eder.

4. NİTELİKLİ BİR EKİP OLUŞTURUN

Belirli bir altyapıya sahip olan ve nitelikli çalışanlardan oluşan küçük bir ekip sizi başarıya götüren ve kısa sürede büyümenizi sağlayacak en önemli unsurlardan biri. Motive olmuş bir ekiple hemen hemen her türlü zorluğu aşabilirsiniz.

5. BAŞARISIZLIĞA KARŞI B PLANINIZ OLSUN

Başarısızlık başarı kadar doğaldır. Girişimciliğe adım atarken başarısız olma ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız. Her zaman bir yedek planınızın olması sizi daha esnek ve akılcı hareket etmeye yönlendirir, başarı şansınızı artırır.

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