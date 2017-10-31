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Başbakan Yıldırım'dan KOBİ'lere müjde

31.10.2017 - 13:28

Başbakan Yıldırım, "KOBİ'ler teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirse yüzde 70'i ödemesiz destek sağlayacağız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ), teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelmesi durumunda, bu işletmelere yüzde 70'i ödemesiz destek sağlayacaklarını söyledi.

Yıldırım AKP'nin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "KOBİ'lerimize geçen hafta 10 milyar liralık yeni bir krediden bahsetmiştik. Şimdi yeni bir kredi imkanı getiriyoruz" dedi.

Yıldırım şöyle devam etti:

"KOBİ'lerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirlerse, yüzde 70'i ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli destek alacaklar. Amaç KOBİ'leri katma değeri yüksek ürünlere yöneltmek. Özel bir ürün olursa destek iki katına çıkacak."

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KOBİ'lere yönelik Teknolojik Yatırım Destek Programı'na bir hafta içerisinde 8,355 başvuru olduğunu da kaydeden Yıldırım, "Bu başvuruları kısa sürede sonuçlandırarak KOBİ'lere 500 milyon lira destek vereceğiz" dedi.

Yıldırım şunları söyledi:

"Yeni destek olarak bir de Stratejik Ürün Desteği'ni başlatacağız. KOBİ'lerimiz ithal ettikleri ürünlerle ürettikleri takdirde, bu ithal ürünleri geliştirir, millilik oranını artırırlarsa bu destekten yararlanacaklar. Bu program 15 gün sonra başlayacak."

2018 BÜTÇESİ VE TAŞERON DÜZENLEMESİ

Türkiye'nin gelecek yıl için 763 milyar liralık bir bütçe oluşturduğunu hatırlatan Yıldırım, "2018 bütçemizde yatırıma 85 milyar lira ayırdık. Ancak işler iyi giderse bunun 100 milyar liraya çıkması da mümkün" ifadesini kullandı.

Taşeron kamu çalışanlarının kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalara da değinen Yıldırım, "Çalışma ve Maliye bakanlarımız çalıştılar. Taşeron düzenlemesi bugün yarın bitmiş olacak. Yeni seneden itibaren bu mevzu hayata geçecek" diye konuştu. 


Etiketler

  • taşeron işçi
  • Binali Yıldırım
  • taşeron düzenlemesi
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