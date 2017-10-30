Bankalar KOBİ'lere kredi musluklarını aştı

Bankaların KOBİ'lere sağladığı kredi desteği ağustos sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artarak 500 milyar dolara yaklaştı

Türk bankacılık sektörü, ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiren ve istihdamın yüzde 75'ini oluşturan KOBİ'lere özel kredi paketleri ile destek veriyor.

Bankalar, "KOBİ Bankacılığı" ile nakdi ve gayri nakdi kredi vermenin yanı sıra şirketlerin rekabet gücünü artırması, finansmanı doğru kullanabilmesi ve ülke pazarlarını tanıyabilmesi için ihtiyaç duyulan eğitim ve danışmanlık hizmeti de sunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankalar 2010 yılında KOBİ'lere 125,5 milyar lira kredi desteği verirken, geçen yıl bu tutar 420,5 milyar lirayı geçti. Geçen yılın ağustos sonu itibarıyla 401,6 milyar lira olan kredi bakiyesi, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,1'lik artışla 490,3 milyar lira oldu.

KOBİ'lere verilen destekle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan banka yöneticileri, KOBİ'lere hem kredi hem de eğitim ve danışmanlık hizmetleri olarak desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

"TİCARİ KREDİLERİN YÜZDE 31,5'İ KOBİ KREDİLERİ"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şencan, geçen yıl sonunda 152,6 milyar TL olan ticari kredi büyüklüğünü 2017'nin ilk yarı yılında 170,2 milyar TL seviyesine ulaştırarak, nakdi ticari kredilerde özel bankalar arasındaki birinciliği sürdürdüklerini söyledi.

Ticari kredilerin yüzde 31,5'ini KOBİ kredilerinin oluşturduğunu ve yılın ilk yarısı itibarıyla, KOBİ müşterilerinin nakdi krediler toplamının 53,6 milyar TL olduğunu belirten Şencan, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile imzaladıkları protokol kapsamında, teminat eksikliği nedeniyle finansmana erişim güçlüğü çeken KOBİ'lere ve KOBİ dışında kalan daha büyük ölçekli firmalara KGF kefaletli kredi desteği sağladıklarını bildirdi.

Şencan, KOBİ'lere finansman desteğinin yanı sıra POS ve Ödeme Kaydedici Cihazlarla (ÖKC) ile ilgili de avantajlı çözümler sunduklarını aktardı.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'ine yakınını gerçekleştiren ihracatçı KOBİ'lere özel bir ticari kart sunduklarını dile getiren Şencan, "İhracatçı Kart ile KOBİ'ler Türkiye'de bir ilk olarak hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor, hem de İş Bankası aracılığı ile gerçekleştirdikleri mal ihracatı işlemlerinden MaxiPuan kazanıyorlar. KOBİ'lerimiz, hem seyahat, konaklama, temsil, ağırlama ve benzeri şirket harcamalarını, hem de mal ve hizmet alımlarını Maximum Şirket Kredi Kartı ile gerçekleştirerek harcamalarını kontrol altında tutabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"KOBİ'LERE KULLANDIRDIĞIMIZ NAKDİ KREDİ 40 MİLYAR TL"

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, ağustos 2017 itibarıyla resmi KOBİ tanımına giren müşterilere kullandırdıkları toplam nakdi kredi tutarının 40 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

Resmi KOBİ tanımına giren müşterilere kullandırılan KOBİ kredilerinin Garanti'nin toplam kredi portföyü içindeki payının yüzde 30 olduğunu bildiren Onaran, "Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı olarak küçük işletme ve mikro segmentte hizmet verdiğimiz 1,5 milyon müşterimiz bulunuyor. Garanti KOBİ Bankacılığı olarak işkolu rakamlarımıza baktığımızda ise Ağustos 2017 itibarıyla TL nakit kredilerimiz yüzde 22 büyüme gösterdi." dedi.

"KOBİ KREDİLERİNDE YÜZDE 24 BÜYÜDÜK"

Deniz Bank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, 1,5 milyon KOBİ'ye sağladıkları finansal desteklerle son 3 yıldır bankacılık sektörünün çok üzerinde büyüdüklerini ifade etti.

Daha önce toplam kredi hacmi içerisindeki KOBİ payının yüzde 19 iken, 2017 yılı itibarıyla bu oranın yüzde 21'e yükseldiğine dikkati çeken Kulaksız, "Geçen yıl sektörün yüzde 8,5 büyüdüğü noktada Denizbank KOBİ Bankacılığı olarak nakdi kredilerimizi yüzde 24 büyüttük. Ayrıca 2017'nin ilk 8 ayında da nakdi kredilerde yüzde 25'lik bir büyüme yakaladık." dedi.

"KGF KREDİLERİNDE İLK SIRADA YER ALDIK"

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık, KOBI Bankacılığı ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, geçen yıl sonuna göre Eylül 2017'de KOBİ ve tarım bankacılığı nakdi ve gayri nakdi kredilerde yüzde 30'luk bir büyüme sağlayarak 32 milyar TL'ye ulaştıklarını söyledi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) kredi kullandırımında yaklaşık 30 bin müşteride 12 milyar TL'ye yakın kredi kullandırım sağladıklarını ve sektörde ilk sıralarda yer aldıklarını belirten Aydın, "KOBİ kredileri tüm banka kredilerinin yüzde 33'ünü oluşturuyor ve pazar payımız yıl içerisinde yüzde 5,65'lere ulaştı. Önümüzdeki yıllarda da KOBİ'lerimize artan hizmet kalitemizle, güçlü sistemsel altyapımızla ve artan fon kaynağıyla bu seviyeyi korumayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"KREDİLERİMİZİN YARISINA YAKININI KOBİ'LERE KULLANDIRDIK"

Türk Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, KOBİ'lere finansal destek sağlamanın yanı sıra işlerini büyütebilmeleri, rekabette güçlenebilmeleri ve sahip oldukları finansmanı doğru kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık desteği de verdiklerini söyledi.

KOBİ'lere elde ettikleri finansmanı nasıl kullanabilecekleri konusunda yol göstermek adına TEB KOBİ Akademi, TEB KOBİ Danışmanları, TEB KOBİ TV gibi katma değerli hizmetler sunduklarını belirten Boz, yurt dışında ticaret yapmayı kolaylaştırarak KOBİ'lere dış ticarette kılavuzluk yapma hedefiyle hayata geçirdikleri www.tebledisticaret.com ile pazarlara yönelik rafine bilgiyi tek bir havuzda topladıklarını dile getirdi.

Boz, 160'tan fazla ülke, bin 500'den fazla firma, 20 binden fazla tedarikçi,10 binden fazla sektörel rapor bilgilerin güncel olarak yer aldığı www.tebledisticaret.com 'un üyelerinin ürün kodu, pazar verileri, potansiyel müşteri listesi, güncel fuar bilgileri, nakliye sürecinde gerekli evraklar, ticaret yapılacak ülkede uygulanan vergi oranları gibi kapsamlı bilgilere kolayca ulaşabildiğini ifade etti.

TEB olarak bu yılın ilk 6 ayında toplam 60 milyar TL'lik kredilerinin yarıya yakınını Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak gördükleri KOBİ'lere kullandırdıklarının altını çizen Boz, "KOBİ kredilerinin yüzde 43'ü küçük ölçekli işletmelerin, yüzde 34'ü orta ve büyük ölçekli KOBİ'lerin, toplam yüzde 23'ü de mikro ölçekli işletmelerin oldu. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında da kredilerin yarıya yakınını KOBİ'lere kullandırmıştık." dedi.

"KOBİ KREDİ HACMİMİZ 3,6 MİLYAR TL"

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, KOBİ'lere yönelik farklı alanlarda birçok çalışmalarının bulunduğunu, bu yıl hazine destekli KGF ürünü olan Portföy Garanti Sistemi'nin (PGS) KOBİ'ler tarafından ciddi anlamda ilgi gördüğünü belirtti.

Albaraka olarak bu kapsamda altyapısını ilk geliştiren ve PGS kullanımını ilk uygulayan bankalar arasında yer aldıklarını söyleyen Altundağ, kendi ölçeklerine göre ciddi kullandırımlar yaptıklarını ifade etti.

Altundağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun dışında, dış ticaret ürün paketlerimiz, leasing ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ürünlerimizle de finansman hacmimizi genişlettik. KOBİ’lere özel hizmetler sunarak onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gıda Toptancı Desteği paketi ile halihazırda işleyen bir sistemde finansmandan çok işine odaklanmak isteyen iş adamlarımıza destek veriyoruz. Vadeli ihracat finansmanı ile ihracatçılarımızın nakit akışında rahatlama sağlıyoruz. 2017 yılı dokuz aylık KOBİ kredi hacmi 3,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Yıl sonuna kadar bu kredi hacminin 5 milyar TL tutarına erişmesi hedeflenmekte. Reel sektöre desteği misyon edinen bir banka olarak ana stratejilerimizden biri, riski tabana yaymaktır. Şu an için ticari kredi hacmimizin yüzde 18'ini KOBİ'ler oluşturmakta. Önümüzdeki dönemde de KOBİ'lere odaklanmak ve bu alanda büyümek istiyoruz."

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