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"Twitter, Çin piyasasına girmeyi düşünmüyor"

29.10.2019 - 12:10
"Twitter, Çin piyasasına girmeyi düşünmüyor" | Teknoloji Haberleri

Twitter CFO Segal, "Twitter Çin piyasasına girmeyi düşünmüyor" açıklamasında bulundu.

Twitter Mali İşler Müdürü Ned Segal, şirketin platformunun yasak olduğu Çin piyasasına girmeyi değerlendirmediğini, bunun yerine erişimin sağlandığı mevcut piyasalardaki kullanıcı deneyimini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Segal, Twitter'ın sahte içeriklere yönelik başlattığı yaptırımlar kapsamında Twitter'ın kullanıcılarının platformu kullanırken güvende hissetmelerini istediğini ve elde ettikleri bilgiye güvenmelerine olanak sağlamayı amaçladığını belirtti.

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Segal, "Mevcut reklamcı nüfusuna ve yeni reklamcılara, platformda yeni ürün ve hizmet oluşturmaları ve dünyada neler olduğuyla bağlantıda kalmaları için imkan tanımayı hedefliyoruz" dedi.

Twitter, geçen yıl devlet kontrollü medya kuruluşlarının reklamlarına platformda daha fazla yer verilmeyeceğini duyurmuş ve Çin'in Hong Kong protestolarını yasadışı kılmak için oluşturduğu devlet destekli bilgi kampanyasında yer alan 900 hesabı askıya almıştı. Şirket bunun yanında Küba'daki devlet destekli medya kuruluşları ve ülkenin Komünist Parti Lideri Raul Castro'nun hesaplarını da kullanım dışı bırakmıştı.


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