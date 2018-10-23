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Turkcell ve Huawei 5G’li akıllı şehirler için imza attı

23.10.2018 - 14:40
Turkcell ve Huawei 5G’li akıllı şehirler için imza attı | Teknoloji Haberleri

Turkcell ve Huawei imzalanan protokol ile Türkiye’ye 5G teknolojisine dayalı akıllı şehirler kazandırmak için ortak çalışmalara başlayacak.

Turkcell, Huawei ile Türkiye’de akıllı şehirlerin altyapılarının geliştirilmesi amacıyla yeni bir protokole imza attı. Çin’de düzenlenen protokol töreninde Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komitesi Başkanı Li Dafeng’in yanı sıra Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ve Huawei Radyo Ürünleri Çözümleri ve Pazarlama Başkanı Wang Zhongtao da yer aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Turkcell olarak her alanda, ülkemize en yeni ve en gelişmiş teknolojileri kazandırmak için uluslararası işbirliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Bu işbirliklerinin yapılması ülkemizin yeni nesil iletişim teknolojilerine sahip olması ve özellikle 5G’de öncü rol üstlenmesi adına son derece önem taşıyor. Huawei ile yaptığımız bu işbirliği de bu yönde atılmış büyük bir adımdır” dedi.

Turkcell’in bu çalışmalarla, Türkiye'de 5G’nin ticarileştirilmesi ve geleceğin teknolojilerini üretme konusunda gelişmeye devam edeceğini vurgulayan Akça, sektörde kullanılan ekipmanların AR-GE çalışmalarının ve üretimlerinin ülkemizde yapılması konusunu Huawei yöneticileri ile istişare ettiklerini ifade ederken “Bu işbirliği, şehirlerimizin 5G teknolojileriyle donatılarak daha da akıllı hale gelmesini sağlayacak ve insanlarımızın en son teknolojinin imkanlarından sonuna kadar faydalanarak konforlu bir yaşam sürmesine vesile olacak.Geleceğin çözümlerini geliştirerek, katma değer yaratan işlerdeki öncülüğümüzü sürdürmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol Töreninde konuşan Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komitesi Başkanı Li Dafeng ise Turkcell ile 5G alanında yapılan bu işbirliğinin Huawei’ye Türkiye ve merkezi Asya bölgesinde dijital endüstri dönüşümü için fırsat sağladığını belirtti.

Yapılan protokolle, Turkcell ve Huawei’in ortak çalışmaları ile, özellikle 5G’nin önemli bir ayağı olarak kabul edilen ‘akıllı şehirler’ uygulamalarında, 5G teknolojilerinin kullanılması yönünde çeşitli modeller üzerine çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, iki şirket nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, yapay zeka, akıllı araçlar, e-sağlık çözümleri ve çeşitli kullanıcı otomasyon çözümleriyle ilgili işbirlikleri yapıyor.

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