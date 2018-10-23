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Teknoloji yatırımıyla dünya markası oluyor

23.10.2018 - 15:08 | Son Güncelleme :
Teknoloji yatırımıyla dünya markası oluyor | Teknoloji Haberleri

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bozgeyik, “Yerli ve milli kuruluşumuz PTT, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temelli atılımlarla büyüyor, güçleniyor, bir dünya markası oluyor” ifadesini kullandı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT’nin 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun yurt içinde ve yurt dışında başarılara imza attığını belirtti.

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Bozgeyik, değişim ve dönüşüm sürecinin, meyvelerini verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Tarihi boyunca PTT’ye hizmet etmiş büyüklerimizden ve kardeşlerimizden devraldığımız bayrağı layıkıyla dalgalandırabilmek için azim, şevk ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.”

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