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SpaceX önümüzdeki aylarda ilk uçuşu planlıyor

30.09.2019 - 17:07 | Son Güncelleme :
SpaceX önümüzdeki aylarda ilk uçuşu planlıyor | Teknoloji Haberleri

Yeni Mars roketini tanıtan SpaceX gelecek aylarda ilk uçuşu planlıyor.

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, şirketin insanları aya ve Mars'a gönderme çalışmalarının merkezinde yer alan "Starship" roketini tanıttı. Roketi geliştirme çalışmalarının ilerleyen ay ve yıllarda hızlı tempoda devam etmesi hedefleniyor.

Musk, Cumartesi günü geç saatlerde SpaceX'in Texas Boca Chica'daki roket geliştirme merkezinde uzay meraklılarından ve muhabirlerden oluşan topluluğa Starship'in aya ve Mars'a indiği animasyonları gösterdi. Musk, roketin ilk yörünge uçuşunun 6 ay içinde gerçekleşeceğini ve gelecek yıl insanları uzaya götüreceğini tahmin ediyor.

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Musk yeni tamamlanmış Starship roketi ile yörünge uçusunu 11 yıl önce gerçekleştiren şirketin ilk roketi Falcon 1'in arasında durarak yaptığı konuşmada "Bu esasen uzayın kutsal kasesi" dedi.

Aynı zamanda elektrikli araba üreticisi Tesla'nın CEO'su olan Musk, "Uzay yolculuğu yapabilen bir medeniyet olmamız için ihtiyacımız olan kritik atılım uzay yolculuğunu hava yolculuğu gibi bir hale getirebilmemizdir" dedi.

Parlak çelikten yapılan ve düzinelerce insanı aya ve Mars'a taşımak için tasarlanan Starship, tek kullanımlık yerine yeniden kullanılabilir roketler üreten Musk'ın 118 metre uzunluğundaki gezegenler arası roket sisteminin üst yarısını oluşturuyor.

Musk, Starship'te yolculuk yapacak ilk kişinin Japon milyarder Yusaku Maezawa olacağını söyledi.


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