"Robot taksiler üretildiğinde Tesla'nın fiyatı artacak"

Tesla Motors'un sahibi Musk, sürücüsüz robot taksilerin üretimine başladıktan sonra elektrikle çalışan Tesla marka otomobillerinin daha pahalıya satılacağını söyledi.

Güney Afrikalı girişimci milyoner, robot taksi hayalinin gerçek olmasıyla Tesla'nın fiyatlarının artmasının muhtemel olduğu uyarısını yaptı. Elektrikli otomobil üreticisi şirketi Tesla Motors'un sahibi Elon Musk, uyarılarını Twitter hesabından yaptı. Musk, robot taksi olarak çalışabilen sürücüsüz otomobillerin, sürücüsü olan otomobillere göre birkaç kat daha değerli olacağını söyledi.

CNBCnin haberine göre Musk, robot taksi üreterek daha fazla para kazanmayı amaçlıyor ve Tesla'nın 2018 yılının son çeyreğinde model 3, S ve X elektrikli otomobilleri ortalama 66 bin 800 dolar dolaylarında satışa sunuldu.

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Musk, bu yılın başında yatırımcılara yaptığı açıklamada; tamamen sürücüsüz çalışabilen otomobillerin, Tesla'nın şu anda 40 milyar dolar olan değerini 500 milyar dolara çıkarabileceğini söylemişti. Musk, yine bu yılın başlarında Tesla'nın iki yıl içerisinde, dönen tekerlekleri ve pedalları olmayan araçlar üretebileceğini belirtmesine karşın bazı uzmanlar bunun bu süre içerisinde pek mümkün olmayacağına inanıyor.

Tesla'nın dışında Uber ve Lyft gibi şirketler de kendi sürücüsüz araç teknolojisini geliştirmeye çalışıyor.

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