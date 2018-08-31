Otomotiv sektörünün devleri İstanbul'da bir araya gelecek

Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri ve firmalarının katılacağı konferans, 4-5 Ekim'de düzenlenecek.

Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri ve firmaları, 4-5 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018'de bir araya gelecek.

Merkezi Londra'da bulunan Worldwide Partnerships firması tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen konferansa, dünya ve Türkiye'nin önde gelen marka ve isimleri katılacak.

Wyndham Grand Levent'te 4-5 Ekim'de gerçekleştirilecek konferans boyunca, 800 katılımcı ve 80'in üzerinde konuşmacıyla otomotiv sektöründeki global dönüşüme yoğunlaşılacak.

Aralarında Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran ve Bulgaristan başta olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeden çok sayıda katılım beklenen konferansta, "Üretimin Geleceği", "Türkiye'nin Ulusal Otomobil Projesi", "Dijitalleşme", "Endüstri 4.0", "Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik", "Elektrikli Araçlar", "Mobilite" ve "Akıllı Şehirler" başlıkları altında gelecekte sektöre yön verecek gelişmeler ve iş modelleri ele alınacak.

Konferansta, Mercedes Benz Türk ve Garanti Bankası platinum sponsor olarak yer alacak.

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