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Microsoft'tan sonra Apple mağazaları da süresiz kapatıldı

19.03.2020 - 11:59
Microsoft'tan sonra Apple mağazaları da süresiz kapatıldı | Teknoloji Haberleri

Koronavirüs salgını devam ederken, küresel çapta büyük zarar gören teknoloji devleri ise bu geçici süreçte radikal önlemler almak durumunda kalıyor. Microsoft'un dünya genelinde pek çok mağazasını kapatma kararı vermesinin ardından çok geçmeden bu kez Apple, mağazalarını 'süresiz' kapattığını açıkladı.

Apple, daha önce 27 Mart tarihine kadar mağazalarının kapalı kalacağını duyurmuştu. Ancak salgın tehlikesinin sürmesi nedeniyle şirket, herhangi bir tarih paylaşmaksızın mağazalarının süresiz kapatıldığını dünyaya duyurdu.

Özellikle İtalya, Fransa gibi ülkelerde oldukça ağır seyreden koronavirüs salgınında insanların bir araya geldiği alanların kapatılması hastalığın yayılmaması için gereken bir adım. Apple'ın 'süresiz' olarak kapattığı mağazalarının tekrar açılması Mayıs ayını bulabilir.

Diğer yandan Apple, dünya genelinde mağazalarını kapatma kararı alsa da, Çin'deki 42 mağazasını geçtiğimiz günlerde tekrar açmıştı. Bunda sebep ise koronavirüs salgınının Çin'de kontrol altına alınması ve büyük bir tehdit olmaktan çıkması. Ancak aynı durum dünya genelindeki diğer ülkeler için geçerli değil, en azından şimdilik.


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