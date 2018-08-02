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Lifecell Supercam ile güvenlikte dijital boyut

02.08.2018 - 12:45
Lifecell Supercam ile güvenlikte dijital boyut

Turkcell'in dijital markası Lifecell, konut ve işyeri takibi için yeni bir bulut kamera sistemi geliştirdi. Bulut depolama ve akıllı alarm özellikleri ile can ve mal güvenliğini sağlayan Supercam, Superonline’nın ışık hızındaki bağlantısıyla benzerlerinden farklılaşıyor.

Türkiye’de bir ilke imza atarak, müşterilerine konuşma ve mesajlaşma da dahil tüm iletişim hizmetini internet ve dijital platform üzerinden sunan Lifecell, yeni çözümleri ile hayata değer katmaya devam ediyor. Lifecell’in bu yeni çözümlerinden Supercam, hem dijital kamera hizmeti veriyor, hem de konut ve işyerleri için akıllı alarm özellikleriyle güvenlik risklerini en aza indiriyor. Özel olarak geliştirilmiş hareket algılama sensörüne sahip olan Lifecell Supercam, kullanıcının belirlediği zaman dilimi içerisinde hareket eden her şeyi algılayıp, alarm üretiyor ve kullanıcıya bilgilendirme mesajı gönderiyor.

YÜKSEK KALİTE HD GÖRÜNTÜ

Akıllı kamera sistemi Lifecell Supercam, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. HD (Yüksek çözünürlüklü) 1080p canlı izlemenin yanında; çift taraflı konuşma ve görüntülerin bulutta kaybolmadan saklanması özellikleri ile diğer sistemlerden farkını ortaya koyuyor. Akıllı telefonlara kurulan Supercam uygulaması ile çok basit şekilde yönetilen sistem, kullanışlı ara yüzü sayesinde kullanıcı dostu hizmet kalitesi sunuyor.

7 GÜN TAKİP EDİLEBİLİYOR

Lifecell Supercam sürekli buluta kayıt (CVR) yapabiliyor ve bu sayede 30 güne kadar olan kayıtlar bulut ortamına arşivleniyor ve geriye dönük olarak izlenebiliyor. Akıllı Paket, ayrıca kullanıcının tanımladığı zamanlarda ve görüntü üzerinde seçtiği alanlarda beklenmeyen bir hareket oluştuğunda kullanıcıları mobil bildirimlerle haberdar etme ve bu alarmı kaydederek, 7 gün boyunca takip etme olanağı da sunuyor. Kullanıcılar istedikleri zaman cihaz üzerindeki mikrofonu aktifleştirerek ve hoparlörü kullanarak Lifecell Supercam sayesinde karşılıklı iletişim kurabiliyor.

HER İHTİYACA ÖZEL FARKLI BULUT PAKETLERİ

Evinde sabit interneti olan herkes Lifecell Supercam hizmetinden yararlanabiliyor. Aylık 29.90 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek bu ürün, özel ekipler tarafından ev ya da işyerinde ek bir ücret ödemeden kurularak aktif hale getiriliyor. Akıllı Paket dahil olarak satışa sunulan Lifecell Supercam ile sürekli kayıt yapmak isteyenler 7 ve 30 günlük iki farklı bulut paketlerinden birini tercih ederek alacağı hizmeti farklılaştırabiliyor. Lifecell Supercam çözümü Turkcell Superonline müşterilerine kotalarını etkilemeden buluta kayıt yapma imkânı sunuyor. Ayrıca Turkcell müşterilerine özel olarak sunulan 5GB’lık data paketi sayesinde Turkcell’liler mobil uygulamadan kamera görüntülerini izlerken internet paketlerini harcamıyorlar. 


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