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Iphone X 17 Kasım'da Turkcell'de ön satışta

10.11.2017 - 11:05

iPhone X, Turkcell Platinum müşterilerine özel 17 Kasım itibarıyla ön siparişle satın alınabilecek. Tamamen cam ön ve arka yüzüyle şimdiye kadar bir akıllı telefondaki en dayanıklı camın kullanıldığı iPhone X, gümüş ile uzay grisi olmak üzere iki güzel renk seçeneğiyle sunuluyor.

Turkcell Platinum müşterileri, iPhone X için 17 Kasım’dan itibaren www.turkcell.com.tr’den ön sipariş verebilecek.Geleceğin akıllı telefonu iPhone X 24 Kasım Cuma günü ise tüm Turkcell mağazalarında yerini alacak.

Göz alıcı 5.8 inç Süper Retina ekran ile tamamen cam ve paslanmaz çelik muhteşem bir tasarıma sahip iPhone X; güçlü yapay öğrenme, artırılmış gerçeklik ve 3D oyun deneyimleri sağlayan nöral sisteme sahip A11 Bionic çip ve kablosuz şarj özelliklerinin yanı sıra telefon kilidi açmanın, kimlik doğrulamanın ve ödeme yapmanın yeni yolu Face ID ile birlikte geliyor.

Face ID özelliğine imkân veren TrueDepth kamera, alan derinliği efektli selfie’ler için ön kameraya Portre Işığı’na sahip Portre modunu getiriyor. 50 farklı yüz kası hareketini kaydedip analiz ederek emojileri yenilikçi ve eğlenceli bir yolla hayata geçiren Animoji özelliği sunuyor.

Yeniden tasarlanmış, çift optik görüntü stabilizasyon yeteneğine sahip arka kamera; yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller, Apple’ın tasarladığı gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi ve kullanıcıların çarpıcı fotoğraf ve videolar çekmesine imkân tanıyan Portre Işıklandırmasına sahip Portre moduyla birlikte geliyor.

iPhone X’un tamamen cam ön ve arka yüzeyi, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki muhteşem renk seçeneğiyle bugüne kadar bir akıllı telefonda bulunan en dayanıklı cama sahip.

Financell ayrıcalığıyla taksit imkânlarından yararlanabilen Turkcell’liler, avantajlı ödeme seçenekleriyle iPhone X sahibi olabilecek. Detaylı bilgi için www.turkcell.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


Etiketler

  • Turkcell
  • akıllı telefon
  • Iphone X
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