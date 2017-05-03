Apple iPhone satışlarında sürpriz bir düşüş açıkladı, Avrupalı tedarikçilerinin hisseleri düştü.

Apple Inc. ikinci çeyrekte iPhone satışlarında sürpriz bir düşüş yaşandığını açıklayarak, tüketicilerin şirketin bu yılın ilerleyen zamanlarında sunacağı 10. yıl versiyonunu beklemeye geçmiş olabilecekleri sinyalini verdi.

Apple, dün yaptığı bir açıklamayla 1 Nisan itibariyle sona eren mali ikinci çeyrek döneminde 50.76 milyon iPhone sattığını açıklarken, bu rakam bir yıl öncesinde 51.19 milyon olmuştu.

FactSet verilerine göre analistler 52.27 milyon iPhone satışı bekliyorlardı.

Satışlarda yaşanan bu düşüşün ardından Apple'a mikroçip, sensör ve devre parçaları tedarik eden Avrupalı firmaların hisseleri bugün değer kaybetti.

Tedarikçiler kârlarının bir kısmı için güçlü iPhone satışlarına güveniyorlar ve Apple'ın dün yaptığı açıklama sonrası şirketlerin Apple'a çok fazla güvenip güvenmedikleri konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Apple'a güç yönetim sistemleri tedarik eden Dialog Semiconductor yüzde 3 düşerek, Avrupa'da en çok düşen hisselerden birisi oldu.

Şirket, Nisan ortasında çıkan bir haberde Apple'ın güç yönetim sistemlerini kendisinin üretmeye başlayacağı söylentileri üzerine yatırımcıların yakın takibine alınmıştı.

O gün şirket piyasa değerinin yaklaşık yüzde 25'ini kaybederken, Morgan Stanley tahminlerine göre kârının yaklaşık yüzde 75'ini Apple üzerinden elde ediyor.

Apple, satışlardaki düşüşe rağmen fiyatların artmasından dolayı iPhone gelirlerinin yüzde 1.2 arttığını açıkladı. Şirketin bu sonbaharda açıklayacağı 10.yıl iPhone modeli öncesi beklentiler büyürken, yatırımcılar bu duyurunun satışları artırmasını umut ediyor.

Apple genelde yeni iPhone modellerini Eylül'de tanıtıyor.

Apple dün açıkladığı bilançoda çeyrek dönemlik bölümde şirket gelirinin yüzde 4.6 artarak 52.90 milyar dolar olduğu belirtilirken, analistler 53.02 milyar dolarlık bir gelir açıklanmasını bekliyorlardı.

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