iPhone’ları yavaşlatan Apple’a ceza | Teknoloji Haberleri

‘Yeni modellerin satışını arttırmak için eski iPhone’ları yavaşlattığı’ suçlamasıyla dava açılan Apple, uzlaşma yoluna giderek 113 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple’ın eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen davada 113 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, Apple’ın eski iPhone modellerinin ömrünü kısaltmak için kasten yavaşlatmakla suçlandığı ‘Batterygate’ davasında da uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Başsavcı Becerra, söz konusu davada varılan uzlaşma uyarınca Apple’ın 113 milyon dolar ödeyeceğini belirtti. Apple’ın 2017’deki yazılım güncellemesinin eski iPhone modellerinin performansını düşürdüğünü kabul ettiği bilgisi paylaşıldı. Şirket, yavaşlatmaların ‘beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek’ amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor. Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

APPLE TELEFONLARI NASIL YAVAŞLATTI?

Kriz ilk olarak 2016 yılı sonlarında, bazı iPhone modellerinde aniden kapanma sorunları yaşanmasıyla ortaya çıktı.

Apple, 2016’nın kasım ayında bunun az sayıdaki iPhone 6S modelini etkileyen bir sorun olduğu açıklamasını yapsa da kısa süre sonra başka modeller için de benzer şikayetler rapor edildi.

Ocak 2017’de Apple sorunu iPhone 6’dan daha yeni modellere sağladığı iOS 10.2.1 güncellemesi ile sessizce çözmeyi denedi. Apple resmi olarak açıklamasa da güncellemenin güç yönetiminde değişiklik yaparak pilin aniden kapanmasını önlemeye yönelik olduğu anlaşıldı.

Sonuç olarak bu güncelleme ile ani kapanma sorunları giderilmiş olsa da bunun yan etkisi performans düşüşü oldu. Bu, bataryanın aşırı efor harcamasını önlemek için yapılan bir düzeltmeydi.

Bu güncellemeden neredeyse 1 yıl sonra, Aralık 2017’de bir Reddit’te yer alan bir makale, sorunun telefonlardan değil eskiyen pillerden kaynaklı olduğu gerçeğini gözler önüne serdi. Buna göre, batarya değiştirildiğinde işlemci eski performansına kavuşuyordu. Bunun üzerine Apple, işlemci performansını yaşlı bataryalar için düşürdüğünü itiraf etti.

Ocak 2018’de Apple, iPhone 6 ve daha yeni modelleri için indirimli batarya değişimi programı başlattı.

Şeffaflık tartışmalarının sürmesi üzerine Apple Mart 2018’de iOS 11.3 güncellemesini yayınladı. Böylece kullanıcılar batarya sağlığı ve işlemci performansının azaltılıp azaltılmayacağı gibi seçeneklere erişim imkanı sağladı.

Etiketler