iPad’lerde yeni dönem | Teknoloji Haberleri

Teknoloji devi Apple, iPhone modellerinde olduğu gibi diğer modellerinde tasarım ve kullanım deneyimi çizgisini değiştirmeye devam ediyor. Dün New York'ta yeni modellerini tanıtan Apple, iPad Pro‘nun yanı sıra MacBook Air ve Mac Mini modellerini de kullanıcılara sundu. Öte yandan, geçen ay iPhone Xs ve iPhone Xr ile fiyatlara zam yapan Apple, aradan geçen 1.5 aydan sonra satış fiyatlarını indirdi.

Hürriyet gazetesinde Ahmet Can'ın haberine göre; dün ABD’nin New York şehrindeki Brooklyn Müzik Akademisi’nde düzenlenen etkinlikte yeni modellerini tanıtan Apple, yeni iPad Pro‘nun yanı sıra MacBook Air ve Mac Mini modellerini tüketicilerin beğenisine sundu.

En çok dikkat çeken yenilik ise yeni iPad Pro’da gerçekleşti. Apple cihazlarının ikonik tasarımı olan yuvarlak ana menü tuşu iPhone’lardan sonra iPad Pro modellerin de kaldırıldı. Ekran tasarım ise uçtan uca olarak tasarlanarak, kasa boyutu küçültüldü.

Yapılan bu yenilikten sonra kullanım deneyimi iPhone modeline benzedi. Uygulamalardan çıkmak için ana menü tuşuna basmak yerine artık ekranın altından yukarıya doğru kaydırma (swipe) hareketi yapmak yeterli oluyor.

Uygulamalar arası geçiş için ise ekranın altında sağa veya sola doğru kaydırma hareketi gerçekleştiriliyor. Güvenlik ise iPhone X serisinden alışık olunan yüz tanıma teknolojisi Face ID ile gerçekleştiriliyor. Yeni iPad Pro modellerindeki ekranın üzerinde çentiğin olmaması ise dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Yeni iPad Pro modelleri 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneğiyle sunuluyor. Uçtan uca ekran tasarımından dolayı kasa boyutunun küçültülmesi sayesinde yeni iPad Pro modelleri artık daha az yer kaplıyor. Paylaşılan bilgilere göre iPad Pro’nun 12.9 inçlik modeli yüzde 25 daha az yer kaplıyor. Bu da yeni iPad Pro’yu A4 kağıt boyutunda olmasını sağlıyor. Yeni iPad modelinin en çok alkış alan özelliği ise iPhone’ları şarj edebilmesi oldu. Önceki modellerdeki bağlantı noktası olan ‘Lightning’ yerine USB-C girişinin kullanıldığı yeni iPad Pro modeli, bu sayede iPhone modellerini şarj edebiliyor. Buna ek olarak iPad Pro’lar, USB-C bağlantı noktası sayesinde fotoğraf makinesi gibi diğer aygıtlara kablolu olarak bağlanabiliyor.

PENCIL 2 GELDİ

Yeni iPad modellerinin donanım özellikleri arasında ise A12X Bionic işlemcisi dikkat çekiyor. Dakikada 10 trilyon işlem yapabilen bu işlemci, ortalama bir bilgisayardan performansı yüzde 92 daha iyi.

Apple’ın iPad Pro’nun aksesuarı olan Apple Pencil ve Smart Keyboard modellerini de yeniledi. Apple Pencil 2, mıknatıslı tasarımı sayesinde iPad Pro’ların üstüne yapışıyor ve şarj olabiliyor. Ayrıca Apple Pencil üzerine yeni bir fonksiyon daha eklendi. İşaret parmağıyla Apple Pencil 2’ye iki kez dokunulduğunda iPad Pro üzerindeki kalem değiştirebiliyor. Yeni Smart Keyboard modeli ise iPad Pro’yu iki farklı açıda tutabiliyor. Apple Türkiye’nin paylaştığı rakamlara göre iPad Pro 11 inç 5 bin 899 TL’den, 12.9 inçlik iPad Pro ise 7 bin 399 TL’den başlıyor.

MACBOOK AİR YENİLENDİ

APPLE’ın en çok beğenilen dizüstü bilgisayar modellerinden biri olan MacBook Air, yenilendi. İnceltilmiş çerçeveli 13.3 inçlik retina ekrana sahip olan modelde, parmak izi okuma, yeni nesil klavye, yüzde 20 daha büyük trackpad, yüzde 25 daha güçlü ses sistemi, USB Type-C girişleri ve 8. Nesil Intel i5 işlemci bulunuyor. Bir önceki MacBook Air’e göre yüzde 17 daha küçük olan yeni modelin ağırlığı ise 1.2 kg. Yeni MacBook Air’in satış fiyatı 9 bin 199 TL’den başlıyor. Öte yandan Apple, masaüstü bilgisayar modeli ‘Mac Mini’yi de yeniledi. 6 çekirdekli işlemci sayesinde 5 kat daha hızlı olan model, 64 GB’a kadar ram destekliyor. Mac Mini’nin satış fiyatı ise 5 bin 999 TL.

APPLE TÜRKİYE, İPHONE SATIŞ FİYATLARINI İNDİRDİ

Geçen ay yeni modelleri iPhone Xs ve iPhone Xr ile fiyatlara zam yapan Apple, aradan geçen 1.5 aydan sonra satış fiyatlarını indirdi.

Buna göre iPhone 7’nin başlangıç fiyatı 4 bin 999 TL’den 4 bin 499 TL’ye iPhone 7 Plus’un fiyatı ise 6 bin 299 TL‘den 5 bin 699 TL’ye geriledi. iPhone 8 başlangıç fiyatı ise 6 bin 499 TL’den 5 bin 799 TL’ye düşerken, iPhone 8 Plus fiyatı ise 800 TL inerek, 6 bin 699 TL’ye geriledi. Geçen hafta satışa çıkan Apple Watch Series 4 fiyatlarında da indirime gidildi.

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