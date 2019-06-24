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iOS 13 güncellemesi bu iPhone modellerinde yüklenebilecek

24.06.2019 - 11:21
iOS 13 güncellemesi bu iPhone modellerinde yüklenebilecek | Teknoloji Haberleri

iOS 13 güncellemesinin yüklenebileceği Apple cihazları belli oldu.

 

APPLE’ın, iOS 13 güncellemesini eylül ayında kullanıcılarına sunması bekleniyor. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamayacak ve iOS 12.4 sürümünde kalmaya devam edecek. Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte iPhone 6 ve iPhone 6 Pro modelleri de Apple’ın güncelleme listesinden çıkarılmış olacak. iOS 13 güncellemesi bu cihazlara da yüklenemeyecek.

iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus


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