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İnternette güvenli alışveriş için 6 kural

27.05.2020 - 09:45 | Son Güncelleme :
İnternette güvenli alışveriş için 6 kural | Teknoloji Haberleri

Cumhurbaşkanlığı, vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmamaları için, “internette güvenli alışverişin altı kuralını” belirledi.

Buna göre vatandaşlar, alışveriş yapılacak site adresinin “https” ile başladığından emin olmalı, adres çubuğundaki isimlere dikkat etmeli, güçlü parolalar belirlemeli, alışveriş sırasında sanal kart kullanmalı, güvenli yerlerden internete girmeli ve sitelere girişte gerektiği kadar kişisel bilgileri paylaşmalı.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, internette güvenli alışveriş için sosyal medya hesabından 6 kuralı şöyle sıraladı:

  • Alışveriş yapacağınız internet sitesinin adresinin “https://” ile başladığından ve “kilit” şeklinde simgenin olduğundan emin olun.
  • Alışveriş sitelerinin isimlerine dikkat edin. Adres çubuğunda yer alan ismin, girmek istediğiniz sitenin orijinal adresi olduğundan emin olun.
  • Her bir alışveriş sitesi hesabınız için birbirinden ayrı ve en az 8 karakter uzunluğunda büyük/küçük harf ve özel karakter barındıran güçlü parolalar kullanın. Örneğin; 8Bk*9Av! gibi.
  • İnternet alışverişinizde, internet bankacılığı üzerinden oluşturabileceğiniz kredi kartınızın dijital bir kopyası olan sanal kart kullanın. Banka hesabınızı da düzenli olarak kontrol edin.
  • Alışverişinizi güvendiğiniz araçlardan gerçekleştirin. Kafe, restoran gibi herkesin ulaşabileceği kablosuz (wireless) bağlantılar üzerinden alışveriş yapmayın.
  • Alışveriş sitelerine ‘gerektiği kadar bilgi’ verin. Sözleşme metinlerini okuyarak sitelerin politikalarını ve bilgilerinizin nasıl, ne şekilde kullanılacağını bilin.

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