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İki dev şirketten TikTok'u satın almak için iş birliği

28.08.2020 - 08:16 | Son Güncelleme :
İki dev şirketten TikTok'u satın almak için iş birliği | Teknoloji Haberleri

ABD'nin perakende zincirlerinden Walmart'ın Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak için Microsoft ile ortak olacağı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Walmart'ın TikTok uygulamasını satın almak için Microsoft ile iş birliği yapacağı aktarıldı. Walmart'ın konuya ilişkin Amerikalı yayın kuruluşu CNBC ile paylaştığı açıklamasında, söz konusu iş birliğinin Walmart'ın reklamcılık işlerini büyütmesinde önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Walmart ve Microsoft ortaklığının hem Amerikalı TikTok kullanıcılarının beklentilerini hem de ABD hükümetinin endişelerini karşılayacağından eminiz." ifadesi kullanıldı.

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Öte yandan CNBC'nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir başka haberinde, TikTok'un ABD operasyonlarının satışına yönelik gelecek günlerde bir anlaşmanın gerçekleşebileceği ve anlaşma tutarının 20 ila 30 milyar dolar olabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.


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