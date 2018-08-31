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İhracat şovu: Türk şirketler teknoloji fuarına damga vurdu

31.08.2018 - 09:44
İhracat şovu: Türk şirketler teknoloji fuarına damga vurdu

Her yıl Almanya’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük teknoloji fuarı IFA’da, yerli teknoloji şirketleri bu yıl daha fazla ihracata odaklandı. Türkiye’deki iç pazarda beklenen daralmadan dolayı Berlin’e deyim yerindeyse çıkarma yapan Türk teknoloji şirketleri, geliştirdikleri ürünleri tanıttı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarının başında her yıl Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA geliyor. Toplamda 4.5 milyar dolarlık siparişin verildiği fuarda, Türk teknoloji şirketleri de şov yapıyor ve aldıkları siparişlerle Türkiye’nin ihracatını arttırıyor. Bu yıl ise Türk şirketler için IFA çok daha önemli bir hale geldi. Döviz kurlarındaki artıştan dolayı Türkiye’deki beyaz eşya ve tüketici elektroniğinde beklenen daralma, yerli şirketlerin daha fazla ihracat pazarlarına odaklanmasını sağladı. Arçelik ve Vestel, IFA’da geliştirdiği yenilikçi ürünlerle dikkat çekti.

AR-GE’YE YATIRIM

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre; 145 ülkede ürünlerinin yer aldığını belirten Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “IFA bizim için teknolojimizi gösterebileceğimiz bir platform. Beko ve Grundig markasıyla Arçelik 25 yıldır Ar-Ge’ye yatırım yapıyor. Her zaman hedefimiz, üst teknolojileri daha makul fiyatlarla halkı bir araya getirebilmek. Arçelik’in şu anda 8 ülkede 18 fabrikası bulunuyor. Bizim bütün Ar-Ge’miz ve inovasyonumuz Türkiye’den çıkıyor. IFA da, bizim yaptığımız bu yatırımların sonucu geliştirdiğimiz ürünleri sergilediğimiz bir fuar” dedi. Kurda yaşanan hareketliliğin tüketiciye yansımalarının sorulması üzerine Bulgurlu, “Mecburen yansıyacak. Artan maliyetleri hemen olmasa da kademe kademe tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz. Ancak bunu mümkün olduğunca geç yapmak için direniyoruz” yanıtını verdi.

730 ÜRÜNLE GELDİ

IFA’da 3 bin 800 metrekarelik stanta 730 ürün sergilediklerini söyleyen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Burda özellikle Avrupalı şirketlerle yeni bağlantılar ve 2019’un ön bağlantıları yapılır. Burada 4. çeyreği kapatıyoruz. Uzun vadeli stratejik işbirlikleri de yapılır. İlk 6 ayda Vestel olarak dolar bazında yüzde 16 artış yaptık. 2.1 milyar dolar ihracat yapmıştık. Bu yıl yüzde 15 bandında artış yapacağız. İhracat Türkiye için bir çıkar yol haline geldi. Bunun da bilincindeyiz. Avrupa Patent Ofisi’ne en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi olan Vestel” dedi.

FUARDA ÖNE ÇIKAN YERLİ ÜRÜNLER

BEKO

Kombi Buharlı Fırın: Pişirme esnasında farklı noktalardan buhar vererek yemeğin homojen bir şekilde pişmesini sağlıyor.

EverFresh+: Buzdolaplarında meyve ve sebzelerde nem kaybını önlüyor ve 30 güne kadar saklanabilmelerini sağlıyor.

VESTEL

Venus Z30: Vestel’in yeni akıllı telefonu. 6.18 inçlik ekranına sahip olan model, kullanıcıların yüzünü tanıma özelliği olan Face Unlock işlevini bulunduruyor.

Gravita: 65 inç OLED TV’ler için yeni bir akıllı stand sistemi geliştirdi. Güçlü bir ses sitemine sahip TV farklı tasarıma sahip standı ile aynı zamanda mobil cihazlarla kullanılıyor.

GİYSİLERİN ÖMRÜNÜ YÜZDE 30 UZATIYOR

Beko’nun fuarda en çok dikkat çeken ürünü basın toplantısıyla ilk kez tanıttığı AquaTech teknolojili çamaşır makinesi oldu. Geleneksel makinelerin aksine tamburun çok daha az döndürülerek çamaşırların yıkamasını sağlayan AquaTech teknolojisi, giysilerin kullanılma ömrünü yüzde 30 arttırıyor. Çamaşır makinesinde yıkanılan giysilerin bir makineden daha pahalı olduğuna dikkat çeken Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, “Tüketiciler çamaşır makinesi tercihlerinde en çok zaman tasarrufuna ve kumaşların yıpranmadan iyi bir performans ile yıkanmasına önem veriyor. AquaTech teknolojisi tambur hareketini azaltarak iki saatten kısa programlarıyla yüzde 30’a kadar hassas yıkıyor, deterjanlı su da yukarıdan duşlama etkisiyle çamaşıra nüfuz ediyor” dedi.

SATIŞLAR EN AZ YÜZDE 50 ARTTI

ABD ile yaşanan siyasi ve ekonomik gerginlik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Onların iPhone’u varsa bizim Vestel Venus’ümüz var” sözlerinden sonra Vestel’in akıllı telefon modeli Venus’ün satışları hızlandı. Turan Erdoğan, “Cumhurbaşkanımızın bizzat konuşmasında Vestel Venus’ü işaret etmesi bizi gururlandırdı. İnanılmaz bir ilgi oldu, özellikle devlet kurumları ve resmi kuruluşlardan tarafımıza ciddi müracaat oldu. Onlarla ilgili hemen hemen talebin hepsini karşıladık. Önemli olan halkımızın bu çağrılara kulak vermesi lazım. Bizim malımız kaliteli, güzel ve daha ucuz. Türkiye’de yerli malına olan teveccüh biraz eksik kaldı. Cumhurbaşkanımızın bu uyarısı, inşallah bu yönde bir algıyı tetikler. Adet bazında tam rakam veremeyeceğim ama özellikle resmi makamlardan, bazı belediyelerden ciddi sipariş geldi. Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra haftalık bazda satışta bir önceki haftaya göre en az yüzde 50 artış yaşandı” dedi.

GİYİLEBİLİR ROBOT

IFA’nın en dikkat çeken yeniliğini Güney Koreli teknoloji devi LG gerçekleştirdi. ‘CLOi SuitBot’ adındaki yeni icat, tıpkı bir pantolon gibi giyilebilen bir robot. Özellikle ağır işlerde çalışanlar için geliştirilen giyilebilir robot, SG ROBOTICS ile tasarlandı. Rahat bir şekilde giyenin üstüne oturması ve doğal hareket eden eklemleri sayesinde CLOi SuitBot, yürürken, ayakta dururken ya da çalışırken belden aşağısının çok daha rahat ve doğal hareket etmesini sağlıyor. Sandalet şeklindeki ayakkabıları ve otomatik ayarlanma özelliği de kullananın rahatlıkla giyip çıkarmasını sağlarken LG CLOi SuitBot’u diğer pek çok dış iskeletten ayırıyor. Ayrıca LG CLOi SuitBot diğer LG hizmet robotlarına da bağlanabiliyor ve böylece üretim, lojistik ve dağıtım gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve aletleri sağlayacak akıllı bir çalışma ağının parçası olabiliyor. LG CLOi hizmet robotları LG’nin ticari sektörlere yönelik AI girişiminin bir parçası olarak geliştirildi. AI teknolojisi LG CLOi SuitBot’un, kullanıcının ve ortamın verilerini toplayıp analiz ederek öğrenmesini ve ona göre değişmesini sağlarken hareketleri ölçüp analiz ederek en uygun hareket ve maksimum güç verimliliği için gerekli duruş önerisinde de bulunuyor.


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