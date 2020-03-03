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“ICUBE ile Start-Up’ları globale açıyoruz”

03.03.2020 - 17:30
“ICUBE ile Start-Up’ları globale açıyoruz” | Teknoloji Haberleri

İstanbul Teknokent Entertech’in Genel Müdürü Yasin Erol, “Hedefimiz girişimcilerimizin doğru yatırımcılara doğru zamanda ulaşmasını sağlayabilmek. Bu amaçla 10 girişimcimizi Londra’ya götürerek melek yarımcılar ile buluşturduk” dedi.

İstanbul Teknokent Entertech’in İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle yürüttüğü ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı, 2. Dönem çalışmalarına başladı. En büyük hedeflerinin start-up’lara global vizyon kazandırmak olduğunu vurgulayan Yasin Erol, “Girişimcilerin ICUBE eğitimleri sonrasında birçok tecrübe edindiğini gözlemliyoruz. Ancak finansa çok fazla bulaşıp amaç ve araç ayrımını kaybeden girişimci modelini biz reddediyoruz. Birinci aşamada öğretmek istediğimiz şu; Gerçek paranın peşinde koşmak. Gerçek para dediğimiz şey de; piyasada ya müşteri olarak karşılık bulabilecek birileri ya da yatırımcı olarak onlara karşılık gelebilecek birileridir. Girişimcinin daha çok gerçek parayla muhatap olmasını sağlıyoruz.” dedi.

LONDRA’DA GİRİŞİMCİLERLE 1 HAFTA

İstanbul il sınırları içerisinde konumlanmış girişimlerin İngiltere pazarını çıkışını destekleyen ve aynı zamanda yurt dışı pazarlarda güçlenmesini sağlayan ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı’nın 2’nci döngüsü için de çalışmaların sürdüğünü anlatan Erol, “Bu programa katılan şirketlere finanstan hukuka, proje geliştirmeden dijital pazarlamaya kadar birçok alanda mentorluk veriyoruz. 2020 yılı Mart ayı sonu itibari ile programın ikinci dönemini tamamlayacağız. İkinci dönem ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı’nı başarı ile bitiren 10 mezun girişimciyi daha yabancı yatırımcılarla buluşması ve potansiyel müşterileri ile satış görüşmeleri yapmaları için İngiltere’ye götürüyoruz. Buradaki 1 haftalık programımız kapsamında girişimciler Google, Facebook, The Bakery, London & Partners, Techstars, Turkish Trade Center’in dahil edildiği kurumsal ziyaretlere götürdük. Level39, One Canada Square’de girişimcilerin, yatırımcıların ve Londra ekosistemde yer alan kişi ve kurumların dahil olduğu ICUBE Demo Day Londra etkinliğinde bir araya geldi. Ayrıca, girişimciler potansiyel müşterilerle satış toplantıları gerçekleştirdi. Bir haftalık program sonunda İngiltere girişimcilik ekosistemini yakından tanıyan girişimcilerimiz uluslararasılaşma noktasında gerçek bir yaklaşıma sahip olacaklardır.” diye konuştu.

ULUSLARARASI DÜŞÜNMELİ

ICUBE’un kuruluş amaçlarından birinin de girişimcilere global bir pencereden bakmayı öğretmek olduğunu dile getiren Yasin Erol, şöyle devam etti: “Girişimcinin uluslararası olma fikri yoksa kesinlikle küçülmeye ve yok olmaya mahkumdur. Ben 5.5 yıldır buradayım ve bu vizyonu girişimcilere kazandırılması için mücadele ediyorum. Yüksek teknolojiye ve uluslararasılaşma vizyonuna sahip girişimciler için yürüttüğümüz ICUBE Programı iki aşamalı. İlk aşama olan İstanbul ayağına 20-25 arasında ekip kabul ediyoruz. Düzenlediğimiz eğitim ve mentorlükler sonrasında başarılı olan 10 ekibi Londra’ya götürüyoruz. Bu süreç içerisinde; Girişimcinin uluslararası olma hedefi var mı, bu potansiyele sahip mi? diye bakıyoruz.”

3 ila 5 yıl içerisinde ICUBE’nin bir cetvel olacağını dile getiren Erol, “Teknokente gelen bir girişimci ICUBE üzerinden de yurt dışına açılacak. Bütün girişimcilerimiz, ICUBE kanalıyla bundan birkaç sene sonrasında uluslararasılaştırabileceğimiz bir mekanizma olacak. Şimdilik ICUBE programını Türkiye çapında açtık. ICUBE bundan birkaç sene içerisinde girişimcileri globalleştirebilecek bir mekanizmaya dönüşecek.” dedi.

Bu programa bir sınav da dahil etme ihtimalinin olduğunu aktaran Erol, “Buraya yabancı dil eğitimlerini de dahil etmeyi hedefliyoruz. Bugün bir girişimci kendi kontağını kendisi kurabilmek için mücadele etmeli. Araya birileri girdiği zaman işine ya maliyet artışı ya da kalitesinde düşüş olarak yansıyor. Dolayısıyla işi doğrudan etkileyen maliyet ve kalite unsurlarının ikisinin de girişimcinin kendi kontrolü altında olmasını istiyoruz. Yabancı dil eğitimi de bunun için şart. Bunların bir bütün haline getirebileceğimiz önümüzde 2-3 yıl var.” dedi.


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