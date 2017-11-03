Hürriyet Türkiye’nin 673’üncü Ar-Ge merkezi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde yapılan sunum sonunda Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’nin Ar-Ge merkezi başvurusu onaylandı ve Hürriyet 673’üncü merkez oldu.

Hürriyet’in Ar-Ge merkezi bilgi sistemleri ve yazılım ekibini kapsayan 55 kişiden oluşacak. Ar-Ge merkezi ile Hürriyet, yüksek katma değeri olacağını öngörülen projeler için TÜBİTAK fon programlarına başvuru yapmayı hedefliyor. Proje kapsamında kalıcı ve katma değerli ürünler elde etmek için akademisyenlerle işbirlikleri sağlayarak bu ortak çalışmalar sonucu mevcut personelinin yetkinliğinin artırılması da planlanıyor.

Hürriyet Ar-Ge merkezi, devam eden 10 projesi ile iki yıl içinde 2 patent ve 1 marka tescili almayı hedeflerken, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde yapılan sunuma Genel Müdür Doç. Dr. Elife Ünal, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk, Uzman Tuba Hokka Gökdemir, akademisyenler, Bülent Öktem,Yrd. Doç. Dr Serap Şahin, Doç. Dr. Adem Alparslan Altun ve Doğan Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Fuad Arslan, Hürriyet Mali İşler Müdürü Süleyman Ersin ve Bilgi İşlemleri ve Ar-Ge Yazılım Geliştirme Grup Müdürü ve Ar-Ge Merkezi Başkanı Erhan Kocabaş ve Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge İş Zekâsı ve Veri Analitiği Grup Müdürü Koray Kocabaş katıldı.

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