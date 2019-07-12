Huawei'den 'casusluk' hamlesi | Teknoloji Haberleri

Huawei herhangi bir ülkeyle kendi ekipmanlarını casusluk amaçlı kullanmayacağını belirten bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Çin teknoloji firması Huwaei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua, Müşterilerimize sadık kalmak bizler için en önemli şartlardan biri, bu yüzden onlara asla zarar vermeyeceğiz. Huawei olarak herhangi bir ülkeyle ekipmanlarını asla casusluk amacıyla, kapalı kapılar ardında kullanmayacağına garanti verdiği bir anlaşma yapmaya hazırız dedi.

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ABD Huawei'yi güvenlik sebeplerinden ötürü kara listeye almış ve şirketin ekipmanları için 5G teknolojisini kullanmasını yasaklamıştı.