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Huawei sürücüsüz araçlar üzerinde çalışmaya başladı

12.06.2019 - 17:40 | Son Güncelleme :
Huawei sürücüsüz araçlar üzerinde çalışmaya başladı | Teknoloji Haberleri

Huawei Technologies Çin, Avrupa ve Japonya'dan çeşitli otomobil şirketleriyle sürücüsüz araba teknolojisi üzerinde çalışmaya başladı.

The Financial Times'a konuşan, şirketin Baş Stratejisti Dang Wenshuan, Huawei'nin Volskwagen Group'un Audi AG, GAC Toyota Motor Co, Beijing New Energy Automobile ve Changan Automobile ile yapılacak işbirliğiyle, söz konusu şirketlere yapay zeka teknolojisi sunacağını duyurdu. Habere göre, üzerinde çalışılan sürücüsüz araçlar 2021-2022 yıllarında Çin ve Avrupa'da piyasaya sürülmeye hazır olacak.

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Buna karşın, Washington'ın Huawei yasağı kapsamında, söz konusu araçlara ABD'de üretilen parçaların eklenmesinin engellemesi nedeniyle, şirketin otonom araçlar üretimini engelleyebileceği de belirtiliyor.


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