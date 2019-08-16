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Huawei 6G çalışmalarına başladı

16.08.2019 - 09:57 | Son Güncelleme :
Huawei 6G çalışmalarına başladı | Teknoloji Haberleri

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, 5G'nin yaygın olarak piyasaya sürülmesinden önce 6G çalışmalarına başladı.

The Logic’in haberine göre, Huawei 6G çalışmalarına başladı. Haberde, Huawei'nin Kanada'daki laboratuvarında çeşitli üniversitelerin araştırmacılarından oluşan bir ekiple yeni nesil iletişim teknolojisi üzerindeki araştırmalarına hız verdi.

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Huawei'nin Kanada Araştırma Stratejisi Başkan Yardımcısı Song Zhang, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, 5G çok yeni ancak 6G'yi araştırmak 5G evriminin bir parçası yorumunu yapmıştı. Huawei, geçen ay Shenzhen'de ticari kullanım için ilk 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı, yeni telefon yarın piyasa çıkmış olacak.


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