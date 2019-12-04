‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Gazda elimiz güçlendi Gazda elimiz güçlendi

Google'ın kurucuları CEO'luğu bırakıyor

04.12.2019 - 10:18 | Son Güncelleme :
Google'ın kurucuları CEO'luğu bırakıyor | Teknoloji Haberleri

Google kurucuları Page ve Brin, Google'ın sahibi olan Alphabet şirketinin CEO'luğunu bırakacaklarını açıkladı.

Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Google'ın sahibi olan Alphabet şirketinin icra kurulu başkanlığı (CEO) ve başkanlığı görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.

İkili şirketin yönetim kurulunda kalmaya devam edecek. Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Alphabet'in de CEO'su olarak ikilinin yerini alacak.

Alphabet 2015'te Google ve sahibi olduğu şirketlerin yeniden yapılandırılması amacıyla kurulmuştu. Page ve Brin şirketlerini 1998'de ABD'nin California eyaletinde bir garajda kurmuştu.

Alphabet'ten yapılan açıklamada şirketin "daha temiz ve daha hesap verebilir" bir şekilde işleme hedefinde olduğu yer aldı. İkisi de 46 yaşında olan yöneticiler "artık yönetim yapımızı basitleştirmenin doğal zamanı gelmişti" dedi: "İkimiz de, şirketi bizden daha iyi yönetecek biri gördüğümüzde yöneticiliği bırakmak istemeyen insanlardan değiliz. Alphabet ve Google'ın iki CEO ve başkana ihtiyacı yok."

Page ve Brin şirkete tavsiye veren ve sevgilerini gösteren fakat günlük işleyişlerine karışmayan birer ebeveyn gibi olacaklarını, şirket yönetimini Pichai'den daha iyi bir şekilde yapacak kimse olmadığını söyledi.
Hindistan'da doğan 47 yaşındaki Pichai Stanford Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nde okumak üzere ABD'ye gitmiş, ardından 2004'te Google'a katılmıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
107.701 Değişim: 0,85% Hacim : 8.475 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 106.702 04.12.2019 Yüksek 107.795
Açılış: 107.254
5,7536 Değişim: 0,17%
Düşük 5,7336 04.12.2019 Yüksek 5,7571
Açılış: 5,7438
6,3815 Değişim: 0,23%
Düşük 6,3550 04.12.2019 Yüksek 6,3899
Açılış: 6,3669
272,45 Değişim: -0,13%
Düşük 271,98 04.12.2019 Yüksek 274,47
Açılış: 272,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.