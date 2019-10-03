Facebook'a 1 milyon 600 bin lira ceza | Teknoloji Haberleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'veri ihlali' gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.

Açıklamada, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan "başkasının gözünden gör", "doğum günü kutlayıcı" ve "video yükleyici"nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklanan veri ihlali tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Facebook temsilcisinin Ekim 2018'de "Başkasının Gözünden Gör" ihlaline ilişkin e-posta gönderdiği ve kısa süre içinde bilgilendirme yapılacağını belirtmesine karşılık, herhangi bir bildirim yapılmaması üzerine Kurulun resen inceleme yapma kararı aldığı belirtildi.