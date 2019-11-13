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Facebook yeni ödeme sistemi Facebook Payi duyurdu

13.11.2019 - 13:06
Facebook yeni ödeme sistemi Facebook Payi duyurdu | Teknoloji Haberleri

Facebook, yeni birleşik ödeme sistemi Facebook Payi duyurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook'tan yapılan açıklamada söz konusu ödeme sistemine Facebook, Messenger, Instagram ve Whatsapp üzerinden erişim sağlanabileceği ve kullanıcıların Facebook uygulamalarından ayrılmadan para gönderme veya ödeme yapma gibi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri söylendi. Bunun yanında uygulamada ayrıca PayPalin yanında çoğu kredi ve banka kartlarının da kullanılabileceği vurgulandı.

Facebook, söz konusu ödeme sistemini bu hafta ABDde Facebook ve Messenger üzerinden kullanıma sunacağını belirtirken, uluslararası kullanıcıların uygulamaya ne zaman erişebileceği veya diğer uygulamalarda ne zaman kullanılabileceğine ilişkin bir bilgi verilmedi.


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