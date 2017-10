Dünya devlerinin yok olacağı tarihi söyledi

New York Üniversitesi pazarlama hocası Galloway, "Bugün doğan bir çocuk, Google, Amazon, Apple ve Facebook'tan daha uzun yaşayacak, ama Amazon'un en uzun ayakta kalacak şirket olacağını söyleyebilirim" dedi.

New York Üniversitesi pazarlama hocası Scott Galloway, 'The Four' isimli kitabında teknoloji devlerinin ömrünü analiz etti. Bu ezber bozan saptama, New York Üniversitesi Stern School of Business'ta pazarlama dersleri veren Scott Galloway'e ait. Galloway The Four isimli kitabında bu dört teknoloji devinin 50 yıl içinde ortadan kalkacağını iddia etti.

BusinessHT'nin haberine göre; Galloway, 100 yıl önceki Dow 100'den sadece 11 firmanın ayakta kaldığını, iş yaşamı döngüsünün hızlanmasıyla, bugün doğan bir çocuğun bu şirketlerden daha uzun yaşamasının olası olduğunu belirtti. Galloway, "Bu şirketlerin daha da güçlendiği görülüyor mu, evet... Peki bu şirketlerin bizim yaşam süremiz içinde ortadan kalkacağını öngörüyor muyum? Evet..." ifadelerini kullandı.

Bu şirketlerin ortadan tam olarak ne zaman kalkacağını tahmin etmenin zor olduğunu belirten Galloway, "10 yıl önce Myspace hakkında konuşuyorduk. Dolayısıyla tam olarak bunun ne zaman gerçekleşeceğini söylemek oldukça zor. Rahatlıkla söyleyebileceğim tek şey, 50 yıl içerisinde bu şirketlerin ortadan kalkacağı" diye konuştu.

"AMAZON DAHA UZUN YAŞAYACAK"

Galloway, dört şirket içerisinde Amazon'un daha uzun süre yaşayacağını öngörüyor. Amazon'un arama da dahil olmak üzere Google ile birçok alanda rekabet ettiğini belirten Galloway, ürün aramasında 2015'te yüzde 44 olan payını, 2016'da yüzde 55'e çevirdiğini ifade etti.

Galloway, yeni dönemde en inovatif donanımın da Apple Watch ya da Apple ipod'ları olmadığını, Amazon'un yarattığı Echo'nun bu alanda öne çıktığını ekledi.

