‹ Önceki Haber THY'den üçüncü havalimanı hamlesi THY'den üçüncü havalimanı hamlesi Sonraki Haber › Mahkemeden eski Halkbank yöneticisinin itirazına ret Mahkemeden eski Halkbank yöneticisinin itirazına ret

Dünya devlerinin yok olacağı tarihi söyledi

18.10.2017 - 10:26

New York Üniversitesi pazarlama hocası Galloway, "Bugün doğan bir çocuk, Google, Amazon, Apple ve Facebook'tan daha uzun yaşayacak, ama Amazon'un en uzun ayakta kalacak şirket olacağını söyleyebilirim" dedi.

New York Üniversitesi pazarlama hocası Scott Galloway, 'The Four' isimli kitabında teknoloji devlerinin ömrünü analiz etti. Bu ezber bozan saptama, New York Üniversitesi Stern School of Business'ta pazarlama dersleri veren Scott Galloway'e ait. Galloway The Four isimli kitabında bu dört teknoloji devinin 50 yıl içinde ortadan kalkacağını iddia etti. 

BusinessHT'nin haberine göre; Galloway, 100 yıl önceki Dow 100'den sadece 11 firmanın ayakta kaldığını, iş yaşamı döngüsünün hızlanmasıyla, bugün doğan bir çocuğun bu şirketlerden daha uzun yaşamasının olası olduğunu belirtti. Galloway, "Bu şirketlerin daha da güçlendiği görülüyor mu, evet... Peki bu şirketlerin bizim yaşam süremiz içinde ortadan kalkacağını öngörüyor muyum? Evet..." ifadelerini kullandı. 

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Bu şirketlerin ortadan tam olarak ne zaman kalkacağını tahmin etmenin zor olduğunu belirten Galloway, "10 yıl önce Myspace hakkında konuşuyorduk. Dolayısıyla tam olarak bunun ne zaman gerçekleşeceğini söylemek oldukça zor. Rahatlıkla söyleyebileceğim tek şey, 50 yıl içerisinde bu şirketlerin ortadan kalkacağı" diye konuştu. 

"AMAZON DAHA UZUN YAŞAYACAK"

Galloway, dört şirket içerisinde Amazon'un daha uzun süre yaşayacağını öngörüyor. Amazon'un arama da dahil olmak üzere Google ile birçok alanda rekabet ettiğini belirten Galloway, ürün aramasında 2015'te yüzde 44 olan payını, 2016'da yüzde 55'e çevirdiğini ifade etti.

Galloway, yeni dönemde en inovatif donanımın da Apple Watch ya da Apple ipod'ları olmadığını, Amazon'un yarattığı Echo'nun bu alanda öne çıktığını ekledi. 


Etiketler

  • Facebook
  • Apple
  • google
  • amazon
  • Scott Galloway
‹ Önceki Haber THY'den üçüncü havalimanı hamlesi THY'den üçüncü havalimanı hamlesi Sonraki Haber › Mahkemeden eski Halkbank yöneticisinin itirazına ret Mahkemeden eski Halkbank yöneticisinin itirazına ret
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.988 Değişim: 0,00% Hacim : 4.084 Mio.TL Son veri saati : 17:02
Düşük 106.731 18.10.2017 Yüksek 107.579
Açılış: 107.485
3,6801 Değişim: 0,39%
Düşük 3,6634 18.10.2017 Yüksek 3,6869
Açılış: 3,66575
4,3304 Değişim: 0,36%
Düşük 4,3102 18.10.2017 Yüksek 4,3339
Açılış: 4,31485
151,45 Değişim: -0,01%
Düşük 150,99 18.10.2017 Yüksek 151,92
Açılış: 151,46
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.