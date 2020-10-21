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"Dijitalleşme bundan sonra asla hız kesmeyecek"

21.10.2020 - 12:36
"Dijitalleşme bundan sonra asla hız kesmeyecek" | Teknoloji Haberleri

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Bali, “Pandemi öncesi ve pandemi sonrası tanımı çok yerinde. Çünkü o kadar keskin kırılma ki. Benim en net öngörüm dijitalleşmenin bundan sonra asla hız kesmeyeceğidir” dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, internet girişimciliği, yeni teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi konuların ele alındığı Webrazzi Summit’in açılışında yaptığı konuşmada, pandeminin hiç kimsenin test etmediği yaşamadığı bir iş olduğunu, dolaylı ve doğrudan, ekonomiye, sağlığa, insan psikolojisine, yaşama biçimlerine etkisinin olduğunu belirtti.

Pandeminin özellikle iş modelleri, kurum kültürleri ve çalışma biçimleri üzerinde etkiler yaptığını ifade eden Bali, bu tür hadiselerin kısa sürede gelip geçtiğinde çok kalıcı etkiler yapmayabileceğini, ancak pandeminin kısa süreliğine olmadığını, kalıcı etkiler yapacak kadar durduğunu dile getirdi.

“ÜLKELER SAĞLIK RİSKLERİYLE EKONOMİK SOSYAL RİSKLER ARASINDAKİ ÇELİŞKİYİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR”

Bali, aşı, tedavi konusunda değişik mecralardan umut verici gelişmelerin geldiğini aktararak, şunları kaydetti: “Bunun tatbikatı biraz zaman alacak. Zaman aldıkça hayatı devam ettirme gayreti ile bir arada düşünüldüğünde bunun mutlaka kalıcı etkileri olacaktır. Teknoloji ve geleceğe, inovasyona, eğitime yönelik kaynak ayırma düzeyinin ülkelerin gelecekteki konumlarını belirlemede en önemli unsur olarak ifade ediyorduk. Ama bunu yapmamız gereken işler gibi söylüyorduk. Pandemi bunları özel teşhisler olmaktan çıkardı, gözümüze soktu. Hadisenin böyle olduğunu artık anlamayan kimse yok. Bana göre vizyon farkları çok daraldı, sıfırlandı. Bunu önce görenler ile görmeyenler arasında bir fark yok artık. Öngörmeyenler de görüyor şu an. Bu kötü de bir şey değil.”

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Kısa sürede aşı ve tedaviye ilişkin çok olumlu sonuçlar çıksa dahi bunun uygulamasına dair süreler ve zamanlar nedeniyle kalıcı etkiler yapacağını anlatan Bali, ülkelerin şu anda sağlık riskleriyle ekonomik sosyal riskler arasındaki çelişkiyi yönetmeye çalıştığını, burada çok zor bir dilemmanın var olduğunu söyledi.

“BİRKAÇ YILLIK DEĞİŞİM, BİRKAÇ AYA SIĞDI”

Bali, bütün ülkelerin sağlık tesislerinin kapasitelerinin yettiği yere kadarki vakaya katlanmak suretiyle hayatı normalleştirmeye çalıştığına işaret ederek, “Bu, ölen ölür kalan sağlar bizimdir anlamıyor gelmiyor. Tarihe bakıldığında hiçbir salgın daima kalıcı olmamış. Aşı tedavi süreci veya alınan tedbirlerle bir noktaya geleceğiz diye düşünüyorum.” dedi.

Pandemi nedeniyle birkaç yıllık değişimin birkaç aya sığdığını vurgulayan Bali, “Pandemi öncesi ve pandemi sonrası tanımı çok yerinde. Çünkü o kadar keskin kırılma ki. Benim en net öngörüm dijitalleşmenin bundan sonra asla hız kesmeyeceğidir. Dijitalleşme konusunun mevcut hızını artırdığı fazıyla devam edeceği ve bütün dokunduğu yerde yarattığı alışkanlıklarla yaygınlaşacağı anlamındadır. Buna bağlı olarak şirketlerin daha hızlı ve çevik hale geleceğidir. Çünkü şirketler faaliyetlerini kesintiye uğratmamak ve değişen koşullara adapte olmak gibi iki önemli unsuru öğrendi.” diye konuştu.

Bali, olumsuz etkilenen sektörlerde hızlı konsolidasyonların olabileceğini vurgulayarak, olumlu etkilenenlerdeki dominant oyuncuların geriden gelenlerle olan farkı büyük ölçüde açıp, koparttığını, ayrı bir lig oluştuğunu anlattı.

Az sayıda oyuncunun bütün sistemi teknolojik imkanlarla yönetebildiği süreçlerin gelebileceğini aktaran Bali, “Bunlar ilerde ülkeler, stratejiler, düzenlemeler açısından da tartışılacak konular arasında olacaktır.” dedi.

“BİR YERDE SORUN VARSA ORADA İNOVASYON İMKANI VAR”

Adnan Bali, bir fikri ilk çıktığı andan doğrudan nihai kullanıcıya sunulabilir oluncaya kadarki süreyi kim ne kadar kısaltıyorsa o firmanın çevik olduğunu ve bu şartlar içerisinde kendisine yer bulacağını, ne kadar yapamıyorsa yeni dünyanın onun için cezalandırıcı olabileceğini söyledi.

Bütün kartların yeniden karıldığı bir ortamda banka olarak bu dönemi fırsat gibi de görmeye çalıştıklarını ifade eden Bali, “Bu hafta yeni teknoloji iştirakimiz Softtech Ventures’ın ilk yönetim kurulu toplantısını yaptık. Yönetim Kurulu Başkanı olarak bizzat orada görev yapıyorum. Banka içinde grup şirketleri dahil olmak üzere veya kurum dışından çıkan bütün fikir ve projeler elenip, seçilmiş olanları buraya devrolacak. Buradan da hem girişim sermayesi Maxis’in finansal desteğinin yanı sıra know-how desteğiyle önemli girişimler, önemli değerlendirmelere konu olacak.” diye konuştu.

Bali, İş Bankası olarak pandemi sürecini farklı bir felsefe ile yönettiklerini belirterek, “Bu süreç içerisinde 4 bin civarında uzaktan çalışacak arkadaşlarımıza bilgisayarlarını temin ettik. 15 bin kullanıcıya kadar fiilen çalışılabilir bir düzen yarattık. Evinden çalışanlara veya iş yerinde bulunmayanlara ücret kesintisi yapmak yerine iş yerinde fiziken bulunanlara ilave iş riski üstlendikleri düşüncesiyle ek ödenek tesis ettik. Değer ve itibar yaratma süresi kısalmaz. İş Bankası’nın kurum kültürü içerisinde bu dönemin önemli izler bırakacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Teknolojiyi insanın yerine değil, insanın yanına konumlandırdıklarını vurgulayan Bali, kurum kültürü açısından bu dönemin ders verici niteliğinde olduğunu söyledi.

Bali, İş Bankası’nda 9 milyon aktif dijital müşteri olduğunu, dijital kanallar vasıtasıyla 65 yaş üstü yeni müşteri tabanının da eklendiğini ifade ederek, yeni eklenen kitle için basit, yalın işler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Bir yerde sorun varsa orada inovasyon imkanı olduğuna inandığını vurgulayan Bali, “Sizi sıkan, yoran, problem yaratan bir şey varsa orada mutlaka inovasyon imkanı vardır. Yarattığınız, yaygınlaştırdığınız ölçüde iş potansiyeli vardır. Dolayısıyla bankacılık çok farklı bir yere doğru gidiyor.” dedi.

Webrazzi Kurucusu Arda Kutsal ise 2 gün boyunca sürecek etkinlikte teknoloji sektörünün en önemli isimlerinin bilgilerini paylaştığı sunumlar, gündemdeki konuların ele alındığı paneller ve iş hayatına yön verecek workshopların gerçekleştirileceğini söyledi.


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