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Casper Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor

19.02.2018 - 08:32

Casper 2018 yılı içinde Türkiye'de ilk ayağını başlatacağı akıllı telefon üretiminin tamamını önümüzdeki senelerde Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Casper Üst Yöneticisi (CEO) Charlotte Lamprecht, "Türkiye'deki üretimimize 2018'de akıllı telefon üretimini ekleyeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki senelerde akıllı telefon üretimimizin de tamamını Türkiye'de gerçekleştirmek. Bu sene içerisinde üretimin ilk ayağını burada başlatmayı planlıyoruz." dedi.

Casper, şu an yurt dışında devam eden akıllı telefon üretiminin ilk ayağını 2018 yılı içerisinde Türkiye'ye çekecek. Ürün portföyünün belli bir kısmının üretimine bu yıl içinde başlamayı planlayan şirket, önümüzdeki senelerde üretimin tamamını Türkiye'de yapmayı planlıyor.

Casper CEO'su Charlotte Lamprecht, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada şirketin Ümraniye'deki binasında şu an bilgisayar üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

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"Türkiye'deki üretimimize 2018'de akıllı telefon üretimini ekleyeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki senelerde akıllı telefon üretimimizin de tamamını Türkiye'de gerçekleştirmek. Bu sene içerisinde üretimin ilk ayağını burada başlatmayı planlıyoruz. İlk etapta onlarca binlik bir üretimden söz edebiliriz. Tamamını buraya almak için fiziksel bir inşaat yapılması gerekiyor.

Casper olarak bu sene en önemli hedeflerimizden biri de kurumsaldaki gücümüzü ve satışlarımızı artırmak.

2018 yılında kurumsal tarafa odaklanacağız, kurumsalda bütün pazara odaklanacağız. Bayi ve satış kanallarımız sayesinde hem devlet hem de kurumsal yerlere ürünlerimizle gireceğiz. Bu yıl Türkiye genelinde bin 500 adet iyi bayi açmayı hedefliyoruz. Şu an bayi sayımız 500, yıl sonuna kadar bunu artırmayı hedefliyoruz."

"BİLGİSAYARLARDAN AKILLI TELEFONLARA KESKİN BİR GEÇİŞ EĞİLİMİ YOK"

Lamprecht, Casper'ın pazarda akıllı telefondan dizüstüne, tabletten masaüstüne kadar pek çok ürüne sahip olduğunu dile getirerek, akıllı telefon endüstrisinin Türkiye'de çok geniş bir sektör olduğunu anlattı.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyonun üzerinde akıllı telefon satıldığını bildiren Lamprecht, bilgisayar endüstrisinde 2 milyon adet satış yapıldığını anımsattı.

Lamprecht, "Geçen yıl akıllı telefon satışlarında biraz düşüş yaşandı. Adet bazında büyüme yıllık bazda biraz negatif seyretti. Akıllı telefonlarda yüzde 5 ile yüzde 9 arasında düşüş yaşandı. Bilgisayar sektöründe bir değişim olmadı. Ciroda yıllık bazda yüzde 40 büyüme kaydettik. Akıllı telefonlarda pazar payımız yüzde 3-4 civarında. Akıllı telefon satışlarında bu yıl yatay bir seyir izlenecek." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar ve akıllı telefon pazarı kıyaslandığında, tüketicinin birinden diğerine kaydığının doğru bir tespit olmadığının altını çizen Lamprecht, özellikle gençlerin bazen telefon, bazen tablet, bazen notebook kullandığını, bilgisayarlardan akıllı telefonlara keskin bir geçiş eğilimi olmadığını söyledi.

Lamprecht, pazarda geniş bir yelpaze bulunduğuna işaret ederek, "Bu bahsettiğim sebeplerden dolayı hala bilgisayar endüstrisinde de akıllı telefonlarda da büyüme görüyoruz. Hiçbir kategori durmuyor, bütün kategorilerde büyüme var." dedi.

Bazı dönemlerde elektronik hediyelere yönelim olduğunu dile getiren Lamprecht, kış ayında son 3 haftada tablet satışlarının üçe katlandığını bildirdi. Tüketiciye ürünleri tam zamanında tedarik ettiklerini ve burada avantaj sağladıklarını aktaran Lamprecht, "Tüketiciler hediye olarak yıl sonunda daha fazla akıllı telefon, okul zamanları oyun bilgisayarları tercih ediyor." bilgisini verdi.

Lamprecht, şu an için halka açılmak gibi bir planları olmadığını belirterek, dolar kurunda yaşanan değişimlerin tüketiciye etkisini ise, "Yüksek kur insanlara sıkıntı vermez. Çok sık değişen kur insanlara sıkıntı verir. Çok sık değişen kur pazarı etkiler ancak istikrar olunca satın alma gücü de normale döner. Dolar kurundaki yükselişe karşın akıllı telefonlarda fiyatları değiştirmedik. Bilgisayarlarda çok küçük değişiklikler yaptık. Kur değişimlerinde iç harcamalarımıza, masrafları kontrol etmeye odaklandık. Pazarda fiyat istikrarını sağlamaya çalıştık." şeklinde değerlendirdi.

"GELECEK 10 AY İÇİNDE 6 YENİ ÜRÜNÜ PAZARA SUNACAĞIZ"

Geçtiğimiz yıl büyümelerinde son teknoloji ürünlere yönelmelerinin önemli etkisi bulunduğunu belirten Lamprecht, şunları kaydetti:

"Son teknoloji ürünleri geliştirmeye karar verdik. Son teknoloji ürünlerine odaklandık ve yeni ürünler ortaya çıkardık. Via, Excalibur, Nirvana gibi modellerimize önemli bir yönelim oldu. Mesela excalibur markasında çok iyi tanınıyoruz. Çok güzel bir dizaynda en son teknolojiyi sunuyoruz ve ürünlerimizin çok iyi bir fiyat performansı var. Akıllı telefonlarda odaklandığımız üç konu var, birincisi büyük ekran, ikincisi yüksek kamera performansı, üçüncüsü ise uzun zaman giden batarya. Bu özelliklere sahip ürünlerimizin sayısını artıracağız. Akıllı telefonda pazar payımızı artırmak istiyoruz. Gelecek 10 ay içinde akıllı telefon ve bilgisayarda 6 yeni ürünü pazara sunacağız."


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