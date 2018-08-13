BTK'ya beş yeni atama

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; BTK başkan ve üyeliklerine beş yeni atama yapıldı.

Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlana Cumhurbaşkanlığı kararına göre, BTK Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa Figen Kılıç, üyeliklere de Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi.

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