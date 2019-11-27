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BNP Paribas Cardif'ten startuplara destek

27.11.2019 - 14:44 | Son Güncelleme :
BNP Paribas Cardif'ten startuplara destek | Teknoloji Haberleri

BNP Paribas Cardif Türkiye, Hackquarters ekibi iş birliğiyle BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programını başlattı.

BNP Paribas Cardif Türkiye, inovatif çalışmaları kapsamında, girişim hızlandırma programı Hackquarters ekibi iş birliğiyle BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programını başlattı. Yeni nesil girişimcileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek program, aynı zamanda sigortacılık alanındaki teknolojik yaklaşımları teşvik etmeyi hedefliyor.

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Türkiye ve farklı ülkelerden katılımcı startup'ların, ürün ve servislerde sigortanın geleceği, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler, mobilite, müşteri kazanımı, satış sonrası hizmetler ve iş ortaklıkları alanlarında sunacakları yenilikçi projeler arasında ilk üç fikir ödüllendirilecek. Başvuruları 4 Aralık'a kadar sürecek programın sonuçları, 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlik ile açıklanacak.


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