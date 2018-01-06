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Apple da çip kusurunu itiraf etti

06.01.2018 - 13:33

Apple tüm Mac, iPhone ve iPad'lerde çip kusuru olduğunu açıkladı.

Apple Inc. bu hafta araştırmacıların açıkladığı bilgisayar çiplerindeki güvenlik kusurları üzerine, tüm Mac bilgisayarları, iPhone ve iPad’lerin sözkonusu kusurlardan etkilendiğini duyurdu.

Araştırmacılar bu hafta içinde mikro işlemcilerde Meltdown ve Spectre adı verilen iki kusur bulunduğunu, bu kusurların hackerlara bilgisayarların ve mobil cihazların tüm hafızalarına erişim imkanı verdiğini açıklamıştı.

Apple Meltdown kusurunun yaratabileceği sonuçları azaltmak için Mac bilgisayar ve laptoplar, iPhone, iPad ve Apple TV için yazılım güncellemelerinin yayınlandığını belirtti. Apple’dan yapılan açıklamada Apple Watch ürününün ise sözkonusu kusurlardan etkilenmediği vurgulandı.

Yeni güncellemelerin cihazları yavaşlatma endişesi dile getirilse de Apple performans düşüklüğü yaşanmadığını öne sürdü. Apple aynı zamanda Spectre olarak isimlendirilen güvenlik kusuru için Safari güncellenmesinin ise önümüzdeki günlerde yayınlanacağını duyurdu. Apple yeni güncellemenin Safari’de yüzde 2,5’tan az oranda hız kaybı yaratacağını da açıkladı. 

INTEL DE KABUL ETTİ

İşlemci üreticisi Intel de ürünlerindeki işlemci tekniğinde araştırmacıların belirttiği kusurların bulunduğunu belirtti. Intel Mac bilgisayarlarda ve Android, iOS telefonlarda kullanılan işlemcilerinde sözkonusu kusurların olduğunu bildirdi.

Apple’ın bilgisayar çipi kusurlarıyla ilgili açıklamasının ardından şirketin hisseleri yatay seyretti. Intel hisseleri ise Perşembe günü en fazla yüzde 5,7 düşüş kaydetti.

Güvenlik uzmanları kamu ve sağlık gibi sektörlerin çip kusurlarına karşı en fazla risk altında olan sektörler olduğunu açıkladı.


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