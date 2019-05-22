‹ Önceki Haber VakıfBank’tan kuyumculara destek VakıfBank’tan kuyumculara destek Sonraki Haber › Borsada karı en fazla artan sektör belli oldu Borsada karı en fazla artan sektör belli oldu

ABD'nin Huawei yaptırımına Microsoft da katıldı

22.05.2019 - 11:04
ABD'nin Huawei yaptırımına Microsoft da katıldı | Teknoloji Haberleri

The Verge Teknoloji sitesinin haberine göre, Microsoft Huawei'nin Windows dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı.

Google'ın geçtiğimiz günlerde Huawe'iyle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de Microsoft'tan geldi. Verge, Microsoft'un Huawei diz üstü bilgisayarlarından Windows lisansını kaldırıp kaldırmadığı ile ilgili bir açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih ettiğini yazdı.

Teknoloji sitesi haberinde, Huawei'nin ürettiği Matebook X Pro ve Huawei MateBook D dizüstü bilgisayarının Microsoft'un online mağazalarında bulunamadığını, arama yapıldığında hiçbir bir ürüne rastlanmadığını aktardı.

##$HABER_1455167$##

Huawei'nin ise Microsoft'tan gelecek potansiyel yaptırım kararına karşı son 3 aydır hazırlandığı ve kendi Windows versiyonunu hazırlama aşamasında olduğu bildiriliyor. Bu yasaklamaların devam etmesi halinde bunun Huaweiyi ciddi bir biçimde zarar vereceği belirtiliyor.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmıştı. ABD yetkilileri daha önce Huawei’yi bir "ulusal güvenlik tehdidi" olarak nitelendirerek, diğer Avrupalı ülkelerin de yeni nesil 5G ağlarında Huawei ağ ekipmanlarını kullanmamaları için talepte bulunmuştu.

Googleın Huawei ile anlaşmasını bitirmesinin ardından Intel ve Qualcomm Çin markası ile işbirliğini sınırlandırmıştı.


‹ Önceki Haber VakıfBank’tan kuyumculara destek VakıfBank’tan kuyumculara destek Sonraki Haber › Borsada karı en fazla artan sektör belli oldu Borsada karı en fazla artan sektör belli oldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
83.675 Değişim: -1,92% Hacim : 5.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 83.675 22.05.2019 Yüksek 85.580
Açılış: 85.042
6,1246 Değişim: 0,52%
Düşük 6,0899 23.05.2019 Yüksek 6,1289
Açılış: 6,0931
6,8486 Değişim: 0,66%
Düşük 6,7934 23.05.2019 Yüksek 6,8533
Açılış: 6,8038
250,90 Değişim: 0,55%
Düşük 249,38 23.05.2019 Yüksek 251,14
Açılış: 249,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.