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5G kullanıcı sayısı 2.6 milyara ulaşacak

03.12.2019 - 11:04
5G kullanıcı sayısı 2.6 milyara ulaşacak | Teknoloji Haberleri

Yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılının sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 65'inin 5G kapsamasında olacağı ve dünya genelinde mobil veri trafiğinin yüzde 45'inin 5G üzerinden gerçekleşeceği bildirildi.

Dünya genelinde 5G abone sayısının önümüzdeki altı yıl içinde hızla gelişen 5G ekosisteminden dolayı 2,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ericsson Mobilite Raporu'nun 2019 sayısında, bu tahminlerin yanı sıra 2025 yılının sonuna kadar iletişim teknolojilerinin kullanımına dair diğer öngörüler de yer alıyor.

Sanal Gerçeklik (VR - Virtual Reality) akışları gibi çeşitli yeni tüketici davranışlarıyla birlikte akıllı telefon başına aylık veri trafiğinin 2025 yılının sonunda 7,2 GB'den 24 GB'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Kullanıcılar, aylık 7,2 GB ile günde 21 dakika HD (1280 x 720) video izleyebilirken, 24 GB ile 30 dakika HD video ve ilave olarak 6 dakika Sanal Gerçeklik yayını izleyebiliyor.

Raporda ayrıca, 5G'nin 2025 yılının sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 65'ini kapsayacağı ve küresel mobil veri trafiğinin yüzde 45'inin 5G üzerinden geçeceği öngörülüyor.

2019 yılında Asya, Avustralya, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika'daki lider iletişim hizmeti sağlayıcılar 5G şebekelerini kullanıma sundular. 5G hizmetlerini geçtiğimiz Nisan ayında sunmaya başlayan Güney Kore'de büyük bir kullanıcı patlaması yaşandı. Ülke genelinde 2019 Eylül ayına kadar 5G'ye geçen kullanıcı sayısı 3 milyona ulaştı.

Ekim ayında 5G hizmeti sunmaya başlayan Çin'de ise ilginin büyük olmasından dolayı 2019 yılının sonuna kadar 10 milyon olması beklenen kullanıcı sayısı tahmini 13 milyon olarak güncellendi.

Mevcut artış göz önüne alındığında, 5G'ye geçişlerin LTE'den çok daha hızlı olması bekleniyor. En hızlı kullanıcı sayısı artışının, 2025 yılında abonelerin yüzde 75'inin 5G'ye geçeceği tahmin edilen Kuzey Amerika bölgesinde yaşanması bekleniyor. Bunu yüzde 56 ile Kuzey Doğu Asya ve yüzde 55 ile Avrupa'nın takip edeceği tahmin ediliyor.

Diğer tahminler ise şöyle: 2019 yılının sonunda 1,3 milyar olan toplam hücresel IoT bağlantı sayısı, yıllık yüzde 25 artışla 2025 yılının sonunda 5 milyara ulaşacak. 2025 yılında, bu hücresel IoT bağlantılarının yüzde 52'sini NB-IoT ve Cat-M teknolojilerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Hindistan'daki akıllı telefon kullanıcı sayısının artması, Çin'deki akıllı telefon başına aylık veri trafiğinin yükselmesi, daha iyi cihaz özellikleri, verinin yoğun olduğu içeriklerin artması ve daha uygun maliyetli veri planları nedeniyle, 2019'un üçüncü çeyreğinde yıldan yıla trafik artışı yüzde 68'e yükseldi.


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