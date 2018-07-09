Yeni sistem resmen başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı. Genel Kurul'da düzenlenen yemin töreni için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan TBMM'ye gelen Erdoğan, İyi Parti'den Durmuş Yılmaz'ın başkanlık ettiği oturumda yemin ederek göreve başladı.

Reuters'in haberine göre: Erdoğan'ın yemin töreni sırasında Genel Kurul'da bulunan CHP, HDP ve İyi Parti milletvekilleri ayağa kalkmadı.

Yeminin ardından Genel Kurul'da İstiklal Marşı söylendi ve Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etmek üzere TBMM'den ayrıldı.

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