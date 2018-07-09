‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nda yeni dönem Merkez Bankası'nda yeni dönem Sonraki Haber › İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti

Yeni sistem resmen başladı

09.07.2018 - 17:23 | Son Güncelleme :
Yeni sistem resmen başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı. Genel Kurul'da düzenlenen yemin töreni için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan TBMM'ye gelen Erdoğan, İyi Parti'den Durmuş Yılmaz'ın başkanlık ettiği oturumda yemin ederek göreve başladı.

Reuters'in haberine göre: Erdoğan'ın yemin töreni sırasında Genel Kurul'da bulunan CHP, HDP ve İyi Parti milletvekilleri ayağa kalkmadı.

Yeminin ardından Genel Kurul'da İstiklal Marşı söylendi ve Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etmek üzere TBMM'den ayrıldı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nda yeni dönem Merkez Bankası'nda yeni dönem Sonraki Haber › İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.253 Değişim: 0,53% Hacim : 9.807 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.733 09.07.2018 Yüksek 100.808
Açılış: 99.596
4,5705 Değişim: -0,08%
Düşük 4,5126 09.07.2018 Yüksek 4,6154
Açılış: 4,5739
5,3732 Değişim: 0,00%
Düşük 5,3127 09.07.2018 Yüksek 5,4337
Açılış: 5,37315
185,31 Değişim: 0,36%
Düşük 183,29 09.07.2018 Yüksek 187,40
Açılış: 184,64
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.