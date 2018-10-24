Türkiye - Rusya vize görüşmeleri 1 Kasım'da | Politika Haberleri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Departmanı Başkanı İvan Volınkin, Rusya ve Türkiye'nin vize rejiminin kolaylaştırılmasına ilişkin görüşmelerinin 1 Kasımda gerçekleşeceğini açıkladı.

VOLINKİN, Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile vize rejiminin kolaylaştırılmasına yönelik görüşmeler, 1 Kasım tarihinde Moskovada gerçekleşecek. Tüm konsolosluk konularını görüşeceğiz" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, belirli vatandaş kategorileri için karşılıklı olarak vize rejiminin kolaylaştırılmasını ilgilendiren görüşmeler mekanizmasının oluşturulması konusunda Ağustos ayında anlaştılar.

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