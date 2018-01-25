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"Türkiye agresif bir komşu"

25.01.2018 - 11:53

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin agresif bir komşu olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupalı ortaklarının Türkiye gibi "agresif" bir komşu ile yaşamanın zorluklarını her zaman anlayamadıklarını söyledi. Çipras'ın açıklamaları iki NATO müttefiki olan Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki gerilimi yansıtıyor.

Çipras, bu açıklamaları İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Akdeniz'in istikrarı ve göç krizine ilişkin bir tartışma toplantısında yaptı.

Göçmen krizinin 2015'de en yüksek seviyeye ulaştığı dönemde yüz binlerce mülteci ve göçmen, Türkiye'den Yunanistan'a, oradan da Avrupa Birliği ülkelerine geçerken, Yunanistan aynı zamanda iflasını engellemek için uluslararası kreditörlerle üçüncü kurtarma planını görüşüyordu.

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Çipras, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan'ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

NATO üyesi iki ülke Kıbrıs, Ege Denizi üzerindeki hava sahası gibi değişik konularda uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklar yaşıyor.

İki ülke göçmen akışını yavaşlatma amacıyla Mart 2016'da Ankara ve Avrupa Birliği arasında varılan bir anlaşma kapsamında işbirliği yapıyorlar. Çipras anlaşmayı 'zor ama gerekli' olarak niteledi.

Çipras, anlaşmanın uygulamasında Yunanistan binlerce iltica talebini işleme alırken, uluslararası yasaların ihlal edilmediğinden emin olmanın ve ülkenin kendi çıkarlarının da korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin göç anlaşması konusundaki görüşünü istediği zaman değiştirebileceğinin belirtilmesi üzerine Çipras, "Aynı zamanda Türkiye'nin agresif davranışı hakkında ne yapacağımız konusunda da karar vermeliyiz" dedi.

Çipras "Lüksemburg ya da Hollanda gibi ülkelerde yaşayanlar için agresif olmak kolay çünkü komşuları Belçika ya da Lüksemburg; Türkiye değil. Ancak bizim için hiç kolay değil" dedi.


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