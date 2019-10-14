Trump'tan yeni açıklama: Türkiye ile savaşacağımızı düşünen mi var? | Politika Haberleri

ABD Başkanı Trump, "İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiş gerektiğini mi düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar sona erecek" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz 200 yıldır birbiriyle savaş halinde olan insanlar arasındaki başka bir savaşa dahil olmayacağız. Avrupa'nın DEAŞ'lı tutukluları geri alması için bir şansı vardı fakat bunun için ödeme yapmak istemediler. 'Bırakın ABD ödesin' dediler. Kürtler (YPG/PKK) bazılarını (DEAŞ mensuplarını) bizi müdahil etmek için serbest bırakıyor olabilir. Bunlar Türkiye ya da Avrupa ülkeleri tarafından tekrar kolayca esir alınabilir. Türkiye'ye büyük yaptırımlar yolda. İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar sona erecek" açıklamasında bulundu.

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