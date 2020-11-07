Trump, seçimi kaybettiğini nerede öğrendi? | Politika Haberleri

Uluslararası medya ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaybettiğini duyurduğu anlarda, Trump'ın Virgina'da golf oynadığı öğrenilirken, Trump'ın avukatı ise seçimlerde hile olduğu üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Trump'ın avukatı Giuliani Philadelphia'da yaptığı basın açıklamasında seçimlerde yolsuzluğunu iddia ederek, "Eğer saklayacak hiçbir şeyiniz yoksa uzaktan oy pusulalarıyla ilgili, o zaman gözleme müsaade etmelisiniz. Hiçbir Cumhuriyetçi pusulalara bakma fırsatı elde edemedi. Bazı pusulalar şüpheli gözüküyordu. 300 bin oy pusulasına bir tane bile Cumhuriyetçi bakamadı. Ben komplo teorilerine inanmam ama tesadüflere de inanmam. Başkan Trump, 700 bin oy öndeyken bir anda bu oylar yok oldu, uçtu. Biz de bu oyların nereye gittiğini bilemiyoruz çünkü gözlem hakkımızı engellediler. Bu eşi benzeri görülmemiş bir şey; anayasaya, hukuka aykırı. Bu, birçok yolsuzluğun, bu seçimde yaşanan sıkıntıların sadece bir tanesi. Philadelphia'da ölü insanlara oy kullandırıyorlar. Philadelphia halkına saldırmıyorum, yozlaşmış 'demokrat makine'yi hedef alıyorum. Yarışta bu kadar şüpheli bir oy yöntemi söz konusuyken hiçbir güvenlik yöntemi yoktu. Aynı yolsuzluk Georgia'da da, Michigan'da da, Kuzey Carolina'da da yapıldı. "Cumhuriyetçilerin bu oy pusulasına bakmasına müsaade etmeyin" diye mektup yollamışlar bana kalırsa" dedi.

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