TBMM'yi yoğun mesai bekliyor

Meclis AKP grubu başkanını seçecek, sanayinin geliştirilmesi tasarısı komisyonda görüşülecek.

TBMM'de bu hafta AKP grubu dünkü olağanüstü kongrenin ardından yeni grup başkanını seçmek için toplanırken, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla hazırlanan tasarı ilgili komisyonda görüşülecek.

AKP'nin her hafta Salı günü düzenlenen grup toplantısı bu hafta Çarşamba basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, bu toplantıda yeni grup başkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, dünkü olağanüstü kongrede AKP Genel Başkanı seçilmesi nedeniyle grup başkanı olan Başbakan Binali Yıldırım'ın gerek genel başkanlık gerekse grup başkanlığı görevleri sona erdi.

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AKP Grubu bu nedenle 24 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı toplanarak seçim yapacak. Yıldırım'ın yeniden grup başkanlığına seçilmesi bekleniyor.

SANAYİ VE ÜRETİME DESTEK TASARISI

TBMM'nin bu haftaki önemli gündem maddelerinden birisini de sanayi ve üretime destek amacıyla geçen hafta sunulan tasarı oluşturacak.

"Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" yarın TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmeye başlanacak.

Tasarı ile işletmelerin organize sanayi, serbest, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlar, damga ve emlak vergileri ile harçlardan muaf olacak.

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımlarından kesilen TRT payı kaldırılırken, kıyı dolgu alanlarda özel hastane dışında sağlık tesisi ile alternatif alan bulunmaması durumunda, Bakanlar Kurulu kararıyla endüstri bölgeleri kurulabilecek. OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak.

BOZDAĞ İÇİN CHP GENSORUSU

TBMM Genel Kurulu'nda da bu hafta 24 Mayıs Çarşamba günü CHP'nin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ için "24 Aralık 2016 tarihinde yazılı aşaması yapılan avukatlar için adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı sınavının sonuçlarını etkilediği" iddiasıyla verilen gensoru önergesi görüşülecek.